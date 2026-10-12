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США не мають давати путіну фінансовий рятівний круг: сенатори виступили з заявою щодо дозволу Трампа на імпорт російського дизпального

Київ • УНН

 • 966 перегляди

Семеро сенаторів заявили, що дозвіл Трампа на імпорт російського дизпального суперечить закону. Вони закликали не фінансувати путіна.

США не мають давати путіну фінансовий рятівний круг: сенатори виступили з заявою щодо дозволу Трампа на імпорт російського дизпального

США не мають давати Путіну фінансове рятівне коло. Про це йдеться у заяві, що оприлюднили семеро сенаторів США, повідомляє УНН.

Деталі

Вони вважають, що рішення президента США Дональда Трампа дозволити імпорт російського пального було ухвалене без законодавчого обґрунтування.

Рішення президента Трампа дозволити імпорт російського дизельного пального до США прямо суперечить ... закону. Адміністрація також не провела консультацій із Конгресом і не надала жодного обґрунтування свого рішення, як того вимагає законодавство. Сполучені Штати не повинні надавати путіну фінансовий рятівний круг, поки росія продовжує вбивати мирних українців. Адміністрація має негайно змінити курс

- йдеться у заяві.

Документ підписали сенатори-демократи Джин Шагін, Річард Блюменталь та Рон Вайден, а також сенатори-республіканці Сьюзан Коллінз, Ліза Мурковскі, Том Тілліс та Джон Кертіс.

Нагадаємо

9 жовтня Дональд Трамп оголосив, що домовився з путіним про постачання російського дизельного палива на американський та світовий ринки. За словами президента США, це має допомогти стримати зростання цін на енергоносії на тлі війни з Іраном.

Демократи у Сенаті США звинуватили Трампа у зраді України через дизельну угоду з путіним10.10.26, 07:59 • 17196 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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