США не должны давать путину финансовый спасательный круг: сенаторы выступили с заявлением по поводу разрешения Трампа на импорт российского дизельного топлива

США не должны давать Путину финансовый спасательный круг. Об этом говорится в заявлении, которое обнародовали семь сенаторов США, сообщает УНН.

Детали

Они считают, что решение президента США Дональда Трампа разрешить импорт российского топлива было принято без законодательного обоснования.

Решение президента Трампа разрешить импорт российского дизельного топлива в США прямо противоречит ... закону. Администрация также не провела консультаций с Конгрессом и не предоставила никаких обоснований своего решения, как того требует законодательство. Соединённые Штаты не должны предоставлять Путину финансовый спасательный круг, пока Россия продолжает убивать мирных украинцев. Администрация должна немедленно изменить курс - говорится в заявлении.

Документ подписали сенаторы-демократы Джин Шахин, Ричард Блюменталь и Рон Уайден, а также сенаторы-республиканцы Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Том Тиллис и Джон Кёртис.

Напомним

9 октября Дональд Трамп объявил, что договорился с Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. По словам президента США, это должно помочь сдержать рост цен на энергоносители на фоне войны с Ираном.

Демократы в Сенате США обвинили Трампа в предательстве Украины из-за сделки по дизельному топливу с путиным