российское дизельное топливо может поступить в США ещё до промежуточных выборов - NYP

Российское дизельное топливо может поступить на рынок США до промежуточных выборов 3 ноября после того, как Дональд Трамп приостановил санкции на его экспорт, а владимир путин отменил соответствующий запрет. Об этом сообщает The New York Post, пишет УНН.

Детали

По словам одного из американских собеседников издания, россия согласилась поставить "достаточно значительный" объем топлива. В то же время источники не раскрыли конкретные планы по его поставкам в США.

Трамп ранее заявлял, что договоренность должна помочь снизить давление на мировые цены на топливо. Во вторник он объяснил журналистам, что дизель предназначен для мирового рынка, пострадавшего от высоких цен.

Договоренности о поставках дизельного топлива Трамп достиг с путиным после того, как выразил недовольство украинскими атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы. По данным The New York Post, США неоднократно просили президента Украины Владимира Зеленского воздержаться от таких ударов, аргументируя это их влиянием на американских потребителей.

Зеленский раскритиковал договоренность о российском топливе, назвав ее "слабым" решением, которое обеспечит россию средствами для продолжения войны против Украины. В то же время позднее он согласился с требованием Трампа не атаковать нефтеперерабатывающие заводы.

По оценкам экспертов, сделка может принести москве дополнительные 4 млрд долларов доходов.

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В воскресенье Трамп объявил об ограниченном "энергетическом перемирии" между россией и Украиной. По словам американского чиновника, россия согласилась не атаковать украинские нефтеперерабатывающие заводы и автозаправочные станции при условии прекращения украинских атак беспилотниками на российские НПЗ.

В то же время договоренность не предусматривает прекращения российских ударов по другим целям в Украине, в частности по энергетической системе. Украина в настоящее время не имеет действующих нефтеперерабатывающих заводов, однако теоретически могла бы возобновить их работу во время паузы в боевых действиях.

Цены на дизельное топливо в США

По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), средняя цена дизельного топлива в США составляет 6,30 доллара за галлон. Это почти вдвое больше, чем год назад, когда топливо стоило 3,66 доллара за галлон.

В конце сентября цена достигла рекордного уровня — 6,53 доллара за галлон.

Несмотря на другие меры администрации Трампа по сдерживанию стоимости топлива, в частности расширение возможностей приобретения не облагаемого налогом дизельного топлива с красным красителем, цены остаются высокими.

Рост стоимости топлива сказывается на потребителях. В сентябре годовая инфляция в США снова ускорилась и составила 3,7%.

Высокие цены на топливо остаются одним из экономических вызовов для администрации Трампа накануне промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября. По данным издания, в течение последнего года цены значительно выросли, в частности из-за почти восьмимесячной войны США с Ираном, которая ограничила судоходство в Ормузском проливе.

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