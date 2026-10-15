рф прорахувалася, зробивши ставку у переговорах лише на США - Каллас

росія не зможе змусити Україну капітулювати, уклавши угоду зі США, а Європа продовжить підтримувати Київ. Про це в інтерв’ю Euronews заявила глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас, пише УНН.

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Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки зазначила, що росія прорахувалася, намагаючись змусити Україну здатися шляхом домовленостей зі США, починаючи із саміту на Алясці минулого року.

росіяни хочуть обговорювати та вести переговори зі США, щоб саме Вашингтон забезпечив їм бажаний результат. Але ми маємо власні вимоги до росії. Послання таке: вам потрібно розмовляти з європейцями - сказала вона.

Відповідаючи на запитання про угоду щодо дизельного пального та енергетичне перемир’я, про які оголосив президент США Дональд Трамп і які передбачають постачання росією 300 000 тонн дизельного пального до Сполучених Штатів і на світові ринки, Каллас назвала цю домовленість очевидним подарунком президенту рф володимиру путіну.

Питання в тому, що він отримав натомість. Ми бачимо, що він насправді посилює удари по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі. Оголошене енергетичне перемир’я з російського боку фактично не працює - наголосила вона.

За словами Каллас, ключове питання полягає в тому, що Росія має припинити агресивну війну, і тоді припиняться й українські удари по російських нафтопереробних заводах.

Якщо поглянути ширше, більша частина фінансування цієї війни надходить від нафти. Тому Україна завдає ударів по цих цілях, а росія атакує енергетичну інфраструктуру всередині України, прагнучи завдати українцям якомога більше страждань напередодні майбутньої зими - сказала вона.

Каллас знову наголосила, що міжнародний тиск потрібно чинити на агресора, щоб він припинив війну, а не на жертву, щоб вона капітулювала. Саме такої позиції, за її словами, Європа послідовно дотримується.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив газеті Financial Times, що Київ відновить удари по російських нафтопереробних заводах, попри тиск США, зокрема перебої в обміні розвідувальними даними та послаблення сигналу Starlink під час масованих російських атак.