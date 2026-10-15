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рф просчиталась, сделав ставку в переговорах только на США, — Каллас

Киев • УНН

 • 4616 просмотра

Кая Каллас заявила, что россия не заставит Украину капитулировать посредством соглашения с США. Европа и впредь будет поддерживать Киев.

рф просчиталась, сделав ставку в переговорах только на США, — Каллас

россия не сможет заставить Украину капитулировать, заключив сделку с США, а Европа продолжит поддерживать Киев. Об этом в интервью Euronews заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас, пишет УНН.

Детали

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности отметила, что россия просчиталась, пытаясь заставить Украину сдаться путем договоренностей с США, начиная с саммита на Аляске в прошлом году.

россияне хотят обсуждать и вести переговоры с США, чтобы именно Вашингтон обеспечил им желаемый результат. Но у нас есть собственные требования к россии. Послание таково: вам нужно разговаривать с европейцами

- сказала она.

Отвечая на вопрос о соглашении относительно дизельного топлива и энергетическом перемирии, о которых объявил президент США Дональд Трамп и которые предусматривают поставки россией 300 000 тонн дизельного топлива в Соединенные Штаты и на мировые рынки, Каллас назвала эту договоренность очевидным подарком президенту рф владимиру путину.

Вопрос в том, что он получил взамен. Мы видим, что он на самом деле усиливает удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Объявленное энергетическое перемирие с российской стороны фактически не работает

- подчеркнула она.

По словам Каллас, ключевой вопрос заключается в том, что Россия должна прекратить агрессивную войну, и тогда прекратятся и украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Если посмотреть шире, большая часть финансирования этой войны поступает от нефти. Поэтому Украина наносит удары по этим целям, а россия атакует энергетическую инфраструктуру внутри Украины, стремясь причинить украинцам как можно больше страданий накануне предстоящей зимы

- сказала она.

Каллас вновь подчеркнула, что международное давление нужно оказывать на агрессора, чтобы он прекратил войну, а не на жертву, чтобы она капитулировала. Именно такой позиции, по ее словам, Европа последовательно придерживается.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил газете Financial Times, что Киев возобновит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, несмотря на давление США, включая перебои в обмене разведывательными данными и ослабление сигнала Starlink во время массированных российских атак.

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Владимир Путин
Старлинк
Кайя Каллас
Дональд Трамп
Европейский Союз
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Соединённые Штаты
Украина