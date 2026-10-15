Зеленський прибув до Брюсселя на засідання Європейської ради - з ким заплановані зустрічі
Київ • УНН
Зеленський у Брюсселі зустрінеться з європейськими лідерами та генсеком НАТО. Він закликав посилити тиск на росію й підтримку України.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя разом із командою. Лідер української держави візьме участь у засіданні Європейської ради та проведе перемовини з партнерами, передає УНН.
Вже у Брюсселі з командою для участі в засіданні Європейської ради та перемовин з партнерами. Сьогодні заплановані важливі зустрічі з Генсеком НАТО, Президентом Франції та премʼєр-міністрами Польщі, Данії і Бельгії
Президент України також матиме аудієнцію у Короля бельгійців Філіпа. Завтра заплановані зустрічі з президентами Євроради та Єврокомісії і з премʼєр-міністрами Угорщини, Фінляндії та Швеції.
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