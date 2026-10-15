Зеленський прибув до Брюсселя на засідання Європейської ради - з ким заплановані зустрічі

$44.980.1050.350.09
ukenru
12:45 • 64 перегляди
Зеленський прибув до Брюсселя на засідання Європейської ради - з ким заплановані зустрічіVideo
12:19 • 5470 перегляди
ВМС знищили чотири літаки Су-34, ще два було уражено - що відомо про носій КАБів, яким тероризують УкраїнуPhotoVideo
Ексклюзив
10:58 • 22772 перегляди
Не потрібно руйнувати те, що працює: Аерокосмічна асоціація попереджає про ризики для авіагалузі через зміни до правил бронюванняPhoto
10:14 • 21791 перегляди
Рада ввела податок на посилки до 150 євро - що змінюється і при чому тут гроші від партнерів
09:47 • 22150 перегляди
Головуюча у ЄС Ірландія хоче відкриття всіх переговорних кластерів для України цього року - ЗМІ
Ексклюзив
08:40 • 50539 перегляди
Справа про медичну недбалість лікарів Odrex: як затягування суду може допомогти обвинуваченим уникнути відповідальності
08:00 • 27337 перегляди
На російському аеродромі "Нептуном" знищили шість Су-34М - ВМС
07:09 • 26189 перегляди
росія продовжує бити по газовидобувній інфраструктурі - Нафтогаз
15 жовтня, 05:30 • 28790 перегляди
"З нас досить": Зеленський заявив про зняття блокування з ударів по російських НПЗ - FT
15 жовтня, 04:41 • 41512 перегляди
Білий дім заперечує причетність до обмежень Starlink в Україні – Axios
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
3.5м/с
62%
756мм
Популярнi новини
Після 20 років шлюбу: розлучення Ніколь Кідман і Кіта Урбана знову опинилося в центрі уваги15 жовтня, 03:06 • 55902 перегляди
Що святкують 15 жовтня в Україні та світі 15 жовтня, 03:55 • 10983 перегляди
У США подали позов з вимогою усунення Кушнера з посади спеціального посланця Трампа 15 жовтня, 06:41 • 8148 перегляди
Рада cхвалила ПДВ на посилки до €15008:26 • 36084 перегляди
Літак легендарної авіаторки Амелії Ергарт можуть знайти після 89 років пошуківPhoto10:11 • 18415 перегляди
Публікації
ВМС знищили чотири літаки Су-34, ще два було уражено - що відомо про носій КАБів, яким тероризують УкраїнуPhotoVideo12:19 • 5510 перегляди
Не потрібно руйнувати те, що працює: Аерокосмічна асоціація попереджає про ризики для авіагалузі через зміни до правил бронюванняPhoto
Ексклюзив
10:58 • 22789 перегляди
Справа про медичну недбалість лікарів Odrex: як затягування суду може допомогти обвинуваченим уникнути відповідальності
Ексклюзив
08:40 • 50552 перегляди
Вартість будівництва за рік зросла на 25%: чи подорожчають квартири та відбудова для українців14 жовтня, 18:15 • 83692 перегляди
Бізнес попереджає, що нові правила бронювання можуть вдарити по оборонці, енергетиці, економіці та продовольчій безпеці
Ексклюзив
14 жовтня, 12:01 • 98826 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Ярослав Железняк
Антоніу Кошта
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Іран
Реклама
УНН Lite
Літак легендарної авіаторки Амелії Ергарт можуть знайти після 89 років пошуківPhoto10:11 • 18438 перегляди
Після 20 років шлюбу: розлучення Ніколь Кідман і Кіта Урбана знову опинилося в центрі уваги15 жовтня, 03:06 • 55921 перегляди
Зірка "Людини-павука" провів весілля власної колишньої дружини – серед гостей був Ді КапріоPhoto15 жовтня, 02:06 • 55104 перегляди
Бред Пітт влаштував романтичне побачення у Парижі та здивував своїм виглядомPhoto15 жовтня, 01:07 • 54834 перегляди
Сильвестр Сталлоне шокував зізнанням про наслідки зйомок у бойовиках без дублерів15 жовтня, 00:05 • 51219 перегляди
Актуальне
Starlink
Financial Times
Шахед-136
Північний потік
Су-34

Зеленський прибув до Брюсселя на засідання Європейської ради - з ким заплановані зустрічі

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Зеленський у Брюсселі зустрінеться з європейськими лідерами та генсеком НАТО. Він закликав посилити тиск на росію й підтримку України.

Зеленський прибув до Брюсселя на засідання Європейської ради - з ким заплановані зустрічі
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя разом із командою. Лідер української держави візьме участь у  засіданні Європейської ради та проведе перемовини з партнерами, передає УНН.

Вже у Брюсселі з командою для участі в засіданні Європейської ради та перемовин з партнерами. Сьогодні заплановані важливі зустрічі з Генсеком НАТО, Президентом Франції та премʼєр-міністрами Польщі, Данії і Бельгії 

- повідомив Зеленський.

Президент України також матиме аудієнцію у Короля бельгійців Філіпа. Завтра заплановані зустрічі з президентами Євроради та Єврокомісії і з премʼєр-міністрами Угорщини, Фінляндії та Швеції. 

Мадяр заявив, що зустрінеться "віч-на віч" із Зеленським на саміті у Брюсселі14.10.26, 18:14 • 11566 переглядiв

Ми всі в Європі хочемо, щоб ця війна закінчилася. І для цього потрібні сигнали сили – більше реального тиску на росію та більше оборонної підтримки для України. Зараз особливо важливо діяти разом, щоб захистити життя 

- резюмував Зеленський.

Король Чарльз прийняв Зеленського у Букінгемському палаці14.10.26, 18:41 • 24779 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Філіп I
Європейська рада
НАТО
Фінляндія
Брюссель
Данія
Франція
Швеція
Бельгія
Володимир Зеленський
Угорщина
Україна
Польща