Зеленский прибыл в Брюссель на заседание Европейского совета — с кем запланированы встречи
Киев • УНН
Зеленский в Брюсселе встретится с европейскими лидерами и генсеком НАТО. Он призвал усилить давление на Россию и поддержку Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель вместе с командой. Лидер украинского государства примет участие в заседании Европейского совета и проведёт переговоры с партнёрами, передаёт УНН.
Уже в Брюсселе с командой для участия в заседании Европейского совета и переговоров с партнёрами. Сегодня запланированы важные встречи с Генсеком НАТО, Президентом Франции и премьер-министрами Польши, Дании и Бельгии
Президент Украины также будет принят бельгийским королём Филиппом. Завтра запланированы встречи с президентами Евросовета и Еврокомиссии и с премьер-министрами Венгрии, Финляндии и Швеции.
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