Зеленский прибыл в Брюссель на заседание Европейского совета — с кем запланированы встречи

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель вместе с командой. Лидер украинского государства примет участие в заседании Европейского совета и проведёт переговоры с партнёрами, передаёт УНН.

Уже в Брюсселе с командой для участия в заседании Европейского совета и переговоров с партнёрами. Сегодня запланированы важные встречи с Генсеком НАТО, Президентом Франции и премьер-министрами Польши, Дании и Бельгии - сообщил Зеленский.

Президент Украины также будет принят бельгийским королём Филиппом. Завтра запланированы встречи с президентами Евросовета и Еврокомиссии и с премьер-министрами Венгрии, Финляндии и Швеции.

Мадьяр заявил, что встретится "лицом к лицу" с Зеленским на саммите в Брюсселе

Мы все в Европе хотим, чтобы эта война закончилась. И для этого нужны сигналы силы — больше реального давления на россию и больше оборонной поддержки для Украины. Сейчас особенно важно действовать вместе, чтобы защитить жизни - резюмировал Зеленский.

Король Чарльз принял Зеленского в Букингемском дворце