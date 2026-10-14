Мадьяр заявил, что встретится "лицом к лицу" с Зеленским на саммите в Брюсселе
Киев • УНН
Петер Мадьяр заявил, что в пятницу проведёт первую официальную встречу с Владимиром Зеленским в Брюсселе. Также он примет участие в саммите ЕС.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в пятницу проведет встречу с глазу на глаз с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе, передает УНН.
Детали
Мадьяр сообщил, что направляется в Брюссель на важный саммит ЕС. Повестка дня включает дальнейшее усиление охраны внешних границ ЕС, преодоление энергетического кризиса и обсуждение семилетнего бюджета ЕС, что имеет решающее значение для развития нашей страны.
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Сегодня я провожу переговоры с премьер-министрами стран Вышеградской четверки; в четверг, перед началом саммита, я приму участие во встрече премьер-министров от Европейской народной партии и консультациях по политике сплочения, созванных премьер-министром Италии. В пятницу утром состоится моя первая официальная встреча с глазу на глаз с Президентом Украины
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