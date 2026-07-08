Петер Мадяр назвал Украину жертвой агрессии рф, но отказался от военной поддержки

Украина начала наращивать международные резервы после нескольких месяцев сокращения - накопила $51,3 млрд

Украина начала наращивать международные резервы после нескольких месяцев сокращения - накопила $51,3 млрд

Украина начала наращивать международные резервы после нескольких месяцев сокращения - накопила $51,3 млрд

Украина начала наращивать международные резервы после нескольких месяцев сокращения - накопила $51,3 млрд

Ракеты для Patriot будут обслуживать в Европе – соглашение подписали пять стран НАТО

Ракеты для Patriot будут обслуживать в Европе – соглашение подписали пять стран НАТО

Ракеты для Patriot будут обслуживать в Европе – соглашение подписали пять стран НАТО

Ракеты для Patriot будут обслуживать в Европе – соглашение подписали пять стран НАТО