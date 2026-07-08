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Петер Мадяр назвал Украину жертвой агрессии рф, но отказался от военной поддержки

Киев • УНН

 • 2262 просмотра

Венгерский премьер на саммите НАТО заявил, что Украина имеет право на защиту территориальной целостности. Он подтвердил гуманитарную помощь, но исключил поставки оружия и войск.

Петер Мадяр назвал Украину жертвой агрессии рф, но отказался от военной поддержки

Украина является жертвой российской агрессии и имеет право отстаивать свою территориальную целостность. Об этом во время саммита НАТО в столице Турции Анкаре заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, передает УНН.

Детали

Также он подчеркнул, что Будапешт и впредь будет предоставлять Украине гуманитарную помощь, но без военной поддержки.

Мы не будем отправлять свое вооружение и военный контингент в Украину

- заявил Мадьяр.

Венгерский премьер добавил, что имел разговор с Владимиром Зеленским и договорился о встрече "в ближайшем будущем".

Напомним

Венгрия после длительной блокировки согласилась начать процедуру открытия одной из переговорных зон по вступлению Украины в ЕС.

Евгений Устименко

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