Петер Мадяр назвал Украину жертвой агрессии рф, но отказался от военной поддержки
Киев • УНН
Венгерский премьер на саммите НАТО заявил, что Украина имеет право на защиту территориальной целостности. Он подтвердил гуманитарную помощь, но исключил поставки оружия и войск.
Украина является жертвой российской агрессии и имеет право отстаивать свою территориальную целостность. Об этом во время саммита НАТО в столице Турции Анкаре заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, передает УНН.
Детали
Также он подчеркнул, что Будапешт и впредь будет предоставлять Украине гуманитарную помощь, но без военной поддержки.
Мы не будем отправлять свое вооружение и военный контингент в Украину
Венгерский премьер добавил, что имел разговор с Владимиром Зеленским и договорился о встрече "в ближайшем будущем".
Напомним
Венгрия после длительной блокировки согласилась начать процедуру открытия одной из переговорных зон по вступлению Украины в ЕС.