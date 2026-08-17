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В Одесской области отменили ограничения комендантского часа для транзитного транспорта

Киев • УНН

 • 788 просмотра

Одесская ОВА отменила ограничения комендантского часа для транзитного движения всех видов транспорта по дорогам государственного значения. Это касается направлений к пунктам пропуска "Паланка", "Староказачье", "Орловка" и "Рени".

В Одесской области отменили ограничения комендантского часа для транзитного транспорта

В Одесской области сняты ограничения комендантского часа для транзитного движения транспорта. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Областной военной администрацией сняты ограничения комендантского часа для транзитного движения всех видов транспорта в обоих направлениях по дорогам государственного значения от киевской трассы по объездной дороге города Одессы в сторону пунктов международного пропуска «Паланка», «Староказачье», «Орловка» и «Рени» 

- сообщил Кипер.

По словам главы Одесской ОВА, прежде всего это важное решение для людей, которые пересекают границу с Молдовой и Румынией в обоих направлениях. Они смогут быстрее добираться до пунктов пропуска и меньше времени проводить в дороге.

Антонина Туманова

Общество