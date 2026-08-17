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В Одеській області скасували обмеження комендантської години транзитного транспорту

Київ • УНН

 • 4942 перегляди

Одеська ОВА скасувала обмеження комендантської години для транзитного руху всіх видів транспорту дорогами державного значення. Це стосується напрямків до пунктів пропуску "Паланка", "Старокозаче", "Орлівка" та "Рені".

В Одеській області скасували обмеження комендантської години транзитного транспорту

На Одещині зняли обмеження комендантської години для транзитного руху транспорту. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Обласною військовою адміністрацією знято обмеження комендантської години для транзитного руху всіх видів транспорту в обох напрямках дорогами державного значення з київської траси по обʼїзній міста Одеси в бік пунктів міжнародного пропуску "Паланка", "Старокозаче", "Орлівка" та "Рені" 

- повідомив Кіпер.

За словами голови Одеської ОВА, насамперед це важливе рішення для людей, які перетинають кордон з Молдовою та Румунією в обох напрямках. Вони зможуть швидше діставатися до пунктів пропуску та менше проводити час в дорозі.

Антоніна Туманова

Суспільство