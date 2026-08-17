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Враг атаковал Одесскую область: повреждены дома, среди пострадавших — двое детей

Киев • УНН

 • 1640 просмотра

Враг атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области, поражён частный дом и повреждены другие. Пострадали четыре человека, среди них двое 16-летних юношей, все госпитализированы.

Враг атаковал Одесскую область: повреждены дома, среди пострадавших — двое детей

В течение дня враг несколькими волнами атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области. К сожалению, среди пострадавших — двое детей. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Поражен частный жилой дом и повреждены еще несколько расположенных рядом. В результате атаки пострадали четыре человека, среди них двое 16-летних юношей. Все пострадавшие госпитализированы 

- сообщил Кипер.

По его словам, на других локациях поврежден ресторан, известно об одном пострадавшем. 

На местах происшествий работают спасательные и экстренные службы, продолжается ликвидация последствий атаки. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь 

- резюмировал Кипер.

рф атаковала портовую инфраструктуру Одесской области: повреждено иностранное судно, 4 пострадавших17.08.26, 09:18 • 21862 просмотра

Антонина Туманова

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