Враг атаковал Одесскую область: повреждены дома, среди пострадавших — двое детей

В течение дня враг несколькими волнами атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области. К сожалению, среди пострадавших — двое детей. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Поражен частный жилой дом и повреждены еще несколько расположенных рядом. В результате атаки пострадали четыре человека, среди них двое 16-летних юношей. Все пострадавшие госпитализированы - сообщил Кипер.

По его словам, на других локациях поврежден ресторан, известно об одном пострадавшем.

На местах происшествий работают спасательные и экстренные службы, продолжается ликвидация последствий атаки. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь - резюмировал Кипер.

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