Враг атаковал Одесскую область: повреждены дома, среди пострадавших — двое детей
Киев • УНН
Враг атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области, поражён частный дом и повреждены другие. Пострадали четыре человека, среди них двое 16-летних юношей, все госпитализированы.
В течение дня враг несколькими волнами атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области. К сожалению, среди пострадавших — двое детей. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Поражен частный жилой дом и повреждены еще несколько расположенных рядом. В результате атаки пострадали четыре человека, среди них двое 16-летних юношей. Все пострадавшие госпитализированы
По его словам, на других локациях поврежден ресторан, известно об одном пострадавшем.
На местах происшествий работают спасательные и экстренные службы, продолжается ликвидация последствий атаки. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь
рф атаковала портовую инфраструктуру Одесской области: повреждено иностранное судно, 4 пострадавших17.08.26, 09:18 • 21862 просмотра