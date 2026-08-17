Ворог атакував Одещину: пошкоджено будинки, серед постраждалих - двоє дітей

Упродовж дня ворог кількома хвилями атакував цивільну інфраструктуру Одещини. На жаль, серед постраждалих - двоє дітей. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Уражено приватний житловий будинок та пошкоджено ще декілька розташованих поруч. В результаті атаки постраждали четверо людей, серед них двоє 16-річних хлопців. Усі постраждалі госпіталізовані - повідомив Кіпер.

За його словами, на інших локаціях пошкоджено ресторан, відомо про одного постраждалого.

На місцях подій працюють рятувальні та екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки. Постраждалим надається вся необхідна допомога - резюмував Кіпер.

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