Ворог атакував Одещину: пошкоджено будинки, серед постраждалих - двоє дітей
Київ • УНН
Ворог атакував цивільну інфраструктуру Одещини, уражено приватний будинок та пошкоджено інші. Постраждали четверо людей, серед них двоє 16-річних хлопців, усі госпіталізовані.
Упродовж дня ворог кількома хвилями атакував цивільну інфраструктуру Одещини. На жаль, серед постраждалих - двоє дітей. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Уражено приватний житловий будинок та пошкоджено ще декілька розташованих поруч. В результаті атаки постраждали четверо людей, серед них двоє 16-річних хлопців. Усі постраждалі госпіталізовані
За його словами, на інших локаціях пошкоджено ресторан, відомо про одного постраждалого.
На місцях подій працюють рятувальні та екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки. Постраждалим надається вся необхідна допомога
рф атакувала портову інфраструктуру Одещини: пошкоджено іноземне судно, 4 постраждалих17.08.26, 09:18 • 22216 переглядiв