рф атакувала портову інфраструктуру Одещини: пошкоджено іноземне судно, 4 постраждалих
Київ • УНН
Ворог атакував портову інфраструктуру Одеської області, пошкоджено цивільне судно під прапором Того. Постраждало 4 людини, троє госпіталізовані, один у важкому стані.
росія знову атакувала портову інфраструктуру в Одеській області, пошкоджено іноземне судно, відомо про 4 постраждалих, повідомив у понеділок голова Одеської ОВА Олег Кіпер у соцмережах, пише УНН.
Цієї ночі ворог знову атакував портову інфраструктуру Одещини. Пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором Республіки Того. На жаль, постраждало 4 людини, троє з яких госпіталізовані, один у важкому стані. Всім надається необхідна медична допомога
З його слів, внаслідок атаки виникли пожежі, які наразі повністю ліквідовані.
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