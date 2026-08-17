рф атакувала портову інфраструктуру Одещини: пошкоджено іноземне судно, 4 постраждалих

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росія знову атакувала портову інфраструктуру в Одеській області, пошкоджено іноземне судно, відомо про 4 постраждалих, повідомив у понеділок голова Одеської ОВА Олег Кіпер у соцмережах, пише УНН.

Цієї ночі ворог знову атакував портову інфраструктуру Одещини. Пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором Республіки Того. На жаль, постраждало 4 людини, троє з яких госпіталізовані, один у важкому стані. Всім надається необхідна медична допомога - написав Кіпер.

З його слів, внаслідок атаки виникли пожежі, які наразі повністю ліквідовані.

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