рф атакувала Полтавщину балістикою та дронами, зачепило три підприємства
Київ • УНН
Внаслідок атаки рф на Полтавську область постраждали три промислові підприємства у двох районах. Жертв та постраждалих немає, пожежі ліквідовано.
Полтавська область зазнала атаки рф балістичними ракетами та дронами, зачепило три промислові підприємства у двох районах, сталися пожежі, повідомив у понеділок голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич у соцмережах, пише УНН.
Кременчуцький район було атаковано балістичними ракетами. Під ударом опинилися два промислові підприємства. На об’єктах виникли пожежі. На одному з підприємств підрозділи ДСНС ліквідували займання ще вночі. На другому через загрозу повторних ударів рятувальники певний час не могли безпечно приступити до гасіння
З його слів, станом на зараз пожежу повністю ліквідовано.
Також БпЛА атакували ще одне промислове підприємство у Миргородському районі
Наразі всі пожежі ліквідовано, повідомили у ДСНС, показавши наслідки.
"Найголовніше – загиблих і поранених немає", - наголосив Дяківнич.
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