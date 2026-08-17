рф атакувала Полтавщину балістикою та дронами, зачепило три підприємства

Полтавська область зазнала атаки рф балістичними ракетами та дронами, зачепило три промислові підприємства у двох районах, сталися пожежі, повідомив у понеділок голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич у соцмережах, пише УНН.

Кременчуцький район було атаковано балістичними ракетами. Під ударом опинилися два промислові підприємства. На об’єктах виникли пожежі. На одному з підприємств підрозділи ДСНС ліквідували займання ще вночі. На другому через загрозу повторних ударів рятувальники певний час не могли безпечно приступити до гасіння - повідомив Дяківнич деталі ворожих атак.

З його слів, станом на зараз пожежу повністю ліквідовано.

Також БпЛА атакували ще одне промислове підприємство у Миргородському районі - вказав голова ОВА.

Наразі всі пожежі ліквідовано, повідомили у ДСНС, показавши наслідки.

"Найголовніше – загиблих і поранених немає", - наголосив Дяківнич.

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