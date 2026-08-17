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106 зі 128 запущених рф по Україні дронів знешкодили за ніч

Київ • УНН

 • 2300 перегляди

У ніч на 17 серпня росія атакувала Україну 128 ударними БпЛА. Сили ППО збили або подавили 106 дронів, зафіксовано влучання на 14 локаціях.

106 зі 128 запущених рф по Україні дронів знешкодили за ніч

росія вночі випустила по Україні 128 дронів, 106 з них збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 17 серпня (з 18:00 16 серпня) противник атакував 128 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ворожих дронів на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

рф за добу втратила 1440 військових і 2801 одиницю техніки та озброєння17.08.26, 07:12 • 3292 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні