106 зі 128 запущених рф по Україні дронів знешкодили за ніч
Київ • УНН
У ніч на 17 серпня росія атакувала Україну 128 ударними БпЛА. Сили ППО збили або подавили 106 дронів, зафіксовано влучання на 14 локаціях.
росія вночі випустила по Україні 128 дронів, 106 з них збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 17 серпня (з 18:00 16 серпня) противник атакував 128 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ворожих дронів на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
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