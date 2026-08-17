106 зі 128 запущених рф по Україні дронів знешкодили за ніч

росія вночі випустила по Україні 128 дронів, 106 з них збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 17 серпня (з 18:00 16 серпня) противник атакував 128 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ворожих дронів на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях - повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

рф за добу втратила 1440 військових і 2801 одиницю техніки та озброєння