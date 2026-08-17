рф за добу втратила 1440 військових і 2801 одиницю техніки та озброєння

російська армія за минулу добу втратила близько 1440 військовослужбовців, а також 2801 одиницю техніки, озброєння та безпілотників. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

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Найбільших втрат росіяни зазнали серед безпілотників оперативно-тактичного рівня - 2093 апарати. Також знищено 597 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 93 артилерійські системи та 16 наземних роботизованих комплексів.

За добу українські військові також знищили 4 бойові броньовані машини, 3 реактивні системи залпового вогню та 2 танки. Окрім цього, знешкоджено 2 засоби протиповітряної оборони, 3 крилаті ракети та 5 одиниць спеціальної техніки.

З початку повномасштабного вторгнення загальні бойові втрати росії становлять близько 1 468 760 військовослужбовців. Також російська армія втратила 12 272 танки, 25 155 бойових броньованих машин, 48 100 артилерійських систем, 2037 РСЗВ та 1572 засоби ППО.

Крім того, знищено 439 літаків, 354 гелікоптери, 465 497 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 5010 крилатих ракет, 2273 наземні роботизовані комплекси, 135 448 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 4540 одиниць спеціальної техніки.

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