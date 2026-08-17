рф за сутки потеряла 1440 военнослужащих и 2801 единицу техники и вооружения

Российская армия за прошедшие сутки потеряла около 1440 военнослужащих, а также 2801 единицу техники, вооружения и беспилотников. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

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Наибольших потерь россияне понесли среди беспилотников оперативно-тактического уровня — 2093 аппарата. Также уничтожены 597 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 93 артиллерийские системы и 16 наземных роботизированных комплексов.

За сутки украинские военнослужащие также уничтожили 4 боевые бронированные машины, 3 реактивные системы залпового огня и 2 танка. Кроме того, обезврежены 2 средства противовоздушной обороны, 3 крылатые ракеты и 5 единиц специальной техники.

С начала полномасштабного вторжения общие боевые потери России составляют около 1 468 760 военнослужащих. Также российская армия потеряла 12 272 танка, 25 155 боевых бронированных машин, 48 100 артиллерийских систем, 2037 РСЗО и 1572 средства ПВО.

Кроме того, уничтожены 439 самолетов, 354 вертолета, 465 497 БПЛА оперативно-тактического уровня, 5010 крылатых ракет, 2273 наземных роботизированных комплекса, 135 448 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 4540 единиц специальной техники.

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