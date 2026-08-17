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106 из 128 запущенных рф по Украине дронов обезвредили за ночь

Киев • УНН

 • 824 просмотра

В ночь на 17 августа россия атаковала Украину 128 ударными БПЛА. Силы ПВО сбили или подавили 106 дронов, зафиксированы попадания в 14 локациях.

106 из 128 запущенных рф по Украине дронов обезвредили за ночь

россия ночью выпустила по Украине 128 дронов, 106 из них были сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Подробности

По данным ВС ВСУ, в ночь на 17 августа (с 18:00 16 августа) противник атаковал 128 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), "Гербера", а также дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Орёл, Приморско-Ахтарск — рф, ВОТ Донецк.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 силами противовоздушной обороны сбито/подавлено 106 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания вражеских дронов в 14 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 2 локациях

— сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.

рф за сутки потеряла 1440 военнослужащих и 2801 единицу техники и вооружения17.08.26, 07:12 • 2072 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине