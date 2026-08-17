рф атаковала Полтавскую область баллистическими ракетами и дронами, задело три предприятия

Полтавская область подверглась атаке рф баллистическими ракетами и дронами, были задеты три промышленных предприятия в двух районах, произошли пожары, сообщил в понедельник глава Полтавской ОВА Виталий Дякивныч в соцсетях, пишет УНН.

Кременчугский район был атакован баллистическими ракетами. Под удар попали два промышленных предприятия. На объектах возникли пожары. На одном из предприятий подразделения ГСЧС ликвидировали возгорание еще ночью. На втором из-за угрозы повторных ударов спасатели некоторое время не могли безопасно приступить к тушению - сообщил Дякивныч подробности вражеских атак.

По его словам, по состоянию на данный момент пожар полностью ликвидирован.

Также БПЛА атаковали еще одно промышленное предприятие в Миргородском районе - указал глава ОВА.

В настоящее время все пожары ликвидированы, сообщили в ГСЧС, показав последствия.

"Самое главное – погибших и раненых нет", - подчеркнул Дякивныч.

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