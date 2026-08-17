рф атаковала Полтавскую область баллистическими ракетами и дронами, задело три предприятия
Киев • УНН
В результате атаки рф на Полтавскую область пострадали три промышленных предприятия в двух районах. Жертв и пострадавших нет, пожары ликвидированы.
Полтавская область подверглась атаке рф баллистическими ракетами и дронами, были задеты три промышленных предприятия в двух районах, произошли пожары, сообщил в понедельник глава Полтавской ОВА Виталий Дякивныч в соцсетях, пишет УНН.
Кременчугский район был атакован баллистическими ракетами. Под удар попали два промышленных предприятия. На объектах возникли пожары. На одном из предприятий подразделения ГСЧС ликвидировали возгорание еще ночью. На втором из-за угрозы повторных ударов спасатели некоторое время не могли безопасно приступить к тушению
По его словам, по состоянию на данный момент пожар полностью ликвидирован.
Также БПЛА атаковали еще одно промышленное предприятие в Миргородском районе
В настоящее время все пожары ликвидированы, сообщили в ГСЧС, показав последствия.
"Самое главное – погибших и раненых нет", - подчеркнул Дякивныч.
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