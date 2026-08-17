Российский дрон "Бандероль" залетел в Молдову

Воздушные силы ВСУ сообщили о пересечении границы с Молдовой российским дроном "Бандероль", передает УНН.

"Бандероль" из Одесской области пересек государственную границу в направлении Республики Молдова - сообщили в Воздушных силах.

В 18:28 в молдавском правительстве сообщили, что полиция сообщает: несколько минут назад ей поступило сообщение о том, что за пределами населенного пункта Талмаза в районе Штефан-Водэ, который находится примерно в 100 км от Одессы, произошел взрыв.

Правоохранители немедленно выехали на место происшествия, где предварительно установили, что взрыв произошел примерно в 3 км от населенного пункта, в результате чего загорелась растительность в прилегающем районе. Жертв не зафиксировано.

Район был оцеплен, а соответствующие службы приступили к тушению пожара и выяснению обстоятельств.

Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате падения на землю летательного аппарата, который на данный момент не идентифицирован. Специалисты технико-взрывной службы полиции выехали на место происшествия, чтобы осмотреть и точно установить происхождение летательного аппарата.

Напомним

В ночь на 16 августа испанский F-18 сбил неизвестный дрон в небе над Румынией.