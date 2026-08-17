Російський дрон “Бандероль” залетів до Молдови
Київ • УНН
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російський дрон "Бандероль" з Одещини перетнув кордон з Молдовою. У районі Талмаза стався вибух, загорілася рослинність, жертв немає.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про перетин кордону з Молдовою російським дроном "Бандероль", передає УНН.
"Бандероль" із Одещини перетнув державний кордон в напрямку Республіки Молдова
О 18:28 у молдовському уряді повідомили, що поліція повідомляє, що кілька хвилин тому до неї надійшло повідомлення про те, що за межами населеного пункту Талмаза в районі Штефан-Вода, який знаходиться приблизно у 100 км від Одеси, стався вибух.
Правоохоронці негайно виїхали на місце події, де попередньо встановили, що вибух стався приблизно за 3 км від населеного пункту, внаслідок чого загорілася рослинність у прилеглому районі. Жертв не зафіксовано.
Район було оточено, а відповідні служби приступили до гасіння пожежі та з’ясування обставин.
Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок падіння на землю літального апарата, який на даний момент не ідентифіковано. Фахівці техніко-вибухової служби поліції вирушили на місце події, щоб оглянути та точно встановити походження літального апарата.
Нагадаємо
У ніч на 16 серпня іспанський F-18 збив невідомий дрон у небі над Румунією.