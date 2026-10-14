Мадяр заявив, що зустрінеться "віч-на віч" із Зеленським на саміті у Брюсселі

Прем'єр Угорщини Петер Мадяр у п'ятницю проведе зустріч віч-на віч із Президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі, передає УНН.

Деталі

Мадяр повідомив, що прямує до Брюсселя на важливий саміт ЄС. Порядок денний включає подальше посилення охорони зовнішніх кордонів ЄС, подолання енергетичної кризи та обговорення семирічного бюджету ЄС, що має вирішальне значення для розвитку нашої країни.

Будапешт назвав умову для зустрічі Мадяра з Зеленським

Сьогодні я проводжу переговори з прем’єр-міністрами країн Вишеградської четвірки; у четвер, перед початком саміту, я візьму участь у зустрічі прем’єр-міністрів від Європейської народної партії та консультаціях щодо політики згуртування, скликаних прем’єр-міністром Італії. У п’ятницю вранці відбудеться моя перша офіційна зустріч віч-на-віч із Президентом України - повідомив Мадяр у Facebook.

Петер Мадяр назвав Україну жертвою агресії рф, але відмовився від військової підтримки