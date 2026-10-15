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Цикорій: чим він корисний для травлення та кому варто вживати його обережно

Київ • УНН

 • 2444 перегляди

Інулін із цикорію живить корисні бактерії кишківника та допомагає збільшити споживання клітковини. Людям із синдромом подразненого кишківника слід стежити за реакцією організму.

Цикорій: чим він корисний для травлення та кому варто вживати його обережно
Фото ілюстративне

Цикорій часто використовують як альтернативу каві, однак ця рослина може бути не лише основою для напою. Детальніше про те, чим цінний корінь цикорію, як він впливає на мікрофлору та кому варто бути обережним із його вживанням - розповів журналістці УНН лікар-дієтолог Олександр Кущ.

Чим корисний корінь цикорію

За словами лікаря, цикорій належить до родини айстрових, а його корінь містить інулін - це такий різновид клітковини, який люблять споживати корисні бактерії кишківника. Експерт зазначає, що саме нестача певних видів клітковини є однією з поширених проблем сучасного харчування. До речі, цикорій можна використовувати не лише для приготування напою, а й додавати до різних страв.

В першу чергу я хочу сказати про цей корінь  містить дуже багато інуліну. Інулін, у нього доходить до 75% вмісту. Він додається до фруктових чаїв, у гарніри, салати 

- розповів Олександр Кущ.

Олександр Кущ пояснив, що організм потребує достатньої кількості клітковини для нормальної роботи травної системи, однак отримати потрібну  кількість лише з окремих продуктів може бути складно, тому важливо, щоб у раціоні були різні джерела харчових волокон.

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Добова порція клітковини у дорослої людини десь 35-45 грамів на добу. Сучасні люди взагалі не доїдають клітковини. Здавалося б, ну що таке там 35-40 грамів? Начебто мало, однак для розуміння, зі 150 грамів, наприклад, салату, ми отримаємо всього приблизно 5 грамів клітковини. Тобто є загальний дефіцит у сучасних людей клітковини. Також, тут є маленький нюанс, що клітковина повинна розподілятися на два види 

- пояснив дієтолог.

Як цикорій впливає на мікрофлору кишківника

Тож, інулін у складі цикорію живить корисні бактерії, які беруть участь у роботі кишківника. Водночас, під час його перероблення утворюються біологічно активні речовини, зокрема коротколанцюгові жирні кислоти. За словами лікаря, харчування та стан кишкової мікрофлори також пов’язані з іншими процесами в організмі.

Інулін є харчуванням для бактерій. Бактерії, харчуючись цією клітковиною, виробляють дуже багато біологічно активних речовин, таких як серотонін - гормон щастя, який потрапляє скрізь гематоенцефалічний бар'єр до мозку і напряму впливає на наш настрій. Тобто можна ганятися за шоколадом, а натомість поліпшити свій раціон клітковини. Також виробляються коротколанцюгові жирні кислоти, якими дуже люблять харчуватися наші мітохондрії, виробляючи нашу життєву енергію 

- зазначив Олександр Кущ.

Також, дієтолог радить звертати увагу не лише цикорій, а й на інші коренеплоди. За його словами, вони можуть бути важливим доповненням до раціону, а особливо в холодну пору.

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Сучасні люди досить мало вживають коріння. Я маю на увазі не тільки цикорій, а й пастернак, петрушку, коріння селери. Особливо в зимовий період вони можуть бути дуже гарним джерелом корисних речовин, рослинного білка і клітковини 

- наголошує експерт.

Кому варто обережно вживати цикорій

За словами дієтолога, цикорій можна включати до повсякденного раціону, а окремої універсальної добової норми його споживання він не називає. Водночас, Олександр Кущ зазначив, що людям із синдромом подразненого кишківника варто стежити за реакцією організму на продукти з високим вмістом клітковини, і якщо вони посилюють дискомфорт, тоді кількість таких продуктів у раціоні потрібно коригувати.

Єдина категорія людей, яким я дуже раджу обережно вживати коріння -  це люди із синдромом подразненого кишківника. Перенавантаження клітковиною може призвести до додаткового подразнення. Таким людям треба обережно вживати ці продукти 

- підкреслив Олександр Кущ.

Отже, цикорій може бути одним зі способів урізноманітнити раціон і збільшити споживання клітковини. Найважливіше - дотримуватися збалансованого харчування та враховувати індивідуальну реакцію організму на продукти.

Алла Кіосак

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