Цикорий: чем он полезен для пищеварения и кому следует употреблять его с осторожностью

Фото иллюстративное

Цикорий часто используют как альтернативу кофе, однако это растение может быть не только основой для напитка. Подробнее о том, чем ценен корень цикория, как он влияет на микрофлору и кому стоит быть осторожным с его употреблением, журналистке УНН рассказал врач-диетолог Александр Кущ.

Чем полезен корень цикория

По словам врача, цикорий относится к семейству астровых, а его корень содержит инулин — это разновидность клетчатки, которую любят употреблять полезные бактерии кишечника. Эксперт отмечает, что именно недостаток определённых видов клетчатки является одной из распространённых проблем современного питания. Кстати, цикорий можно использовать не только для приготовления напитка, но и добавлять в различные блюда.

В первую очередь я хочу сказать, что этот корень содержит очень много инулина. Инулина в нём до 75% от содержания. Он добавляется во фруктовые чаи, гарниры, салаты — рассказал Александр Кущ.

Александр Кущ объяснил, что организму необходимо достаточное количество клетчатки для нормальной работы пищеварительной системы, однако получить нужное количество только из отдельных продуктов может быть сложно, поэтому важно, чтобы в рационе были различные источники пищевых волокон.

Детокс-диеты: нутрициолог рассказала, работает ли очищение организма соками и смузи

Суточная порция клетчатки у взрослого человека — где-то 35–45 граммов в сутки. Современные люди вообще недоедают клетчатку. Казалось бы, ну что такое эти 35–40 граммов? Вроде бы мало, однако для понимания: из 150 граммов, например, салата мы получим всего примерно 5 граммов клетчатки. То есть у современных людей наблюдается общий дефицит клетчатки. Также здесь есть небольшой нюанс: клетчатка должна распределяться на два вида — объяснил диетолог.

Как цикорий влияет на микрофлору кишечника

Итак, инулин в составе цикория питает полезные бактерии, которые участвуют в работе кишечника. В то же время во время его переработки образуются биологически активные вещества, в частности короткоцепочечные жирные кислоты. По словам врача, питание и состояние кишечной микрофлоры также связаны с другими процессами в организме.

Инулин является питанием для бактерий. Питаясь этой клетчаткой, бактерии вырабатывают очень много биологически активных веществ, таких как серотонин — гормон счастья, который проходит через гематоэнцефалический барьер в мозг и напрямую влияет на наше настроение. То есть можно гоняться за шоколадом, а вместо этого улучшить свой рацион клетчатки. Также вырабатываются короткоцепочечные жирные кислоты, которыми очень любят питаться наши митохондрии, производя нашу жизненную энергию — отметил Александр Кущ.

Также диетолог советует обращать внимание не только на цикорий, но и на другие корнеплоды. По его словам, они могут быть важным дополнением к рациону, особенно в холодное время года.

Полезные свойства фисташек и рекомендации по их выбору

Современные люди довольно мало употребляют корнеплодов. Я имею в виду не только цикорий, но и пастернак, петрушку, корень сельдерея. Особенно в зимний период они могут быть очень хорошим источником полезных веществ, растительного белка и клетчатки — подчёркивает эксперт.

Кому стоит осторожно употреблять цикорий

По словам диетолога, цикорий можно включать в повседневный рацион, однако отдельной универсальной суточной нормы его потребления он не называет. В то же время Александр Кущ отметил, что людям с синдромом раздражённого кишечника стоит следить за реакцией организма на продукты с высоким содержанием клетчатки, и если они усиливают дискомфорт, тогда количество таких продуктов в рационе необходимо корректировать.

Единственная категория людей, которым я очень советую осторожно употреблять корнеплоды, — это люди с синдромом раздражённого кишечника. Перегрузка клетчаткой может привести к дополнительному раздражению. Таким людям следует осторожно употреблять эти продукты — подчеркнул Александр Кущ.

Итак, цикорий может быть одним из способов разнообразить рацион и увеличить потребление клетчатки. Самое важное — придерживаться сбалансированного питания и учитывать индивидуальную реакцию организма на продукты.