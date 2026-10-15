Цикорий: чем он полезен для пищеварения и кому следует употреблять его с осторожностью

$44.980.1050.350.09
ukenru
03:18 • 5962 просмотра
"Я не сторонник Зеленского": Трамп заявил, что с украинским президентом труднее договориться, чем с ПутинымVideo
02:18 • 10893 просмотра
Один удар «Нептуна» нанес российской авиации большие потери, чем она успела восполнить за 2026 год
01:38 • 10917 просмотра
Приказ ограничить Starlink для Украины всё-таки поступил из Белого дома: Reuters раскрыл подробности
00:56 • 12224 просмотра
путин пригрозил Украине новыми ударами и заявил, что Россия лишь "отвечает"
00:17 • 11656 просмотра
БПЛА с управлением на основе ИИ будут обходить системы ПВО — Украина готовит масштабную операцию по блокированию аэропортов в рф
23:17 • 13279 просмотра
В США вновь отрицают причастность Трампа к ограничению спутниковой связи для Украины, но есть нюанс
22:38 • 13252 просмотра
В Европе стремительно распространяется опасный вирус, который уже унес 130 жизней
15 октября, 21:37 • 13836 просмотра
Навроцкий предупредил, чем может обернуться ослабление санкций против России
15 октября, 21:10 • 13044 просмотра
"Милан" разгромил "Зальцбург", а "Ювентус" победил "Сельту" — чем завершились матчи Лиги Европы 15 октябряPhoto
15 октября, 20:58 • 12659 просмотра
Небо над Москвой опустело — туда летят сотни украинских БПЛА и другие воздушные цели
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
5.6м/с
89%
753мм
Популярные новости
В Албании третий день бушуют протесты из-за проекта зятя Трампа: известно о десятках пострадавших и задержанных15 октября, 18:10 • 12584 просмотра
Атака реактивных "шахедов" оставила Луцк без света и водыVideo15 октября, 18:15 • 19673 просмотра
Погиб более 70 000 лет назад — в Ираке обнаружили необычное захоронение и останки неандертальца со следами убийства15 октября, 18:32 • 19802 просмотра
Звезда «Крёстного отца» Аль Пачино получит награду от гильдии актёров15 октября, 18:46 • 17787 просмотра
Мотря из «Кайдашевой семьи» будет искать любовь — Антонина Хижняк станет новой «Холостячкой»Video15 октября, 21:06 • 9054 просмотра
публикации
Пропала вода после обстрела или блэкаута: как найти безопасный источник и правильно хранить запасы15 октября, 15:55 • 35673 просмотра
Цикорий: чем он полезен для пищеварения и кому следует употреблять его с осторожностью
Эксклюзив
15 октября, 13:05 • 36732 просмотра
ВМС уничтожили четыре самолёта Су-34, ещё два были поражены — что известно о носителе КАБов, с помощью которого терроризируют УкраинуPhotoVideo15 октября, 12:19 • 40050 просмотра
Не нужно разрушать то, что работает: Аэрокосмическая ассоциация предупреждает о рисках для авиационной отрасли из-за изменений в правилах бронированияPhoto
Эксклюзив
15 октября, 10:58 • 53178 просмотра
Дело о медицинской халатности врачей Odrex: как затягивание суда может помочь обвиняемым избежать ответственности
Эксклюзив
15 октября, 08:40 • 78718 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Руслан Стефанчук
Джордж Сорос
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Луцк
Польша
Рим
Реклама
УНН Lite
Неандертальца убили копьём 75 тысяч лет назад: учёные обнаружили следы древнего насилия03:05 • 1408 просмотра
Бывший муж Софии Вергары раскрыл неожиданные подробности их развода02:06 • 2694 просмотра
93-летняя звезда Голливуда Берстин может установить исторический рекорд — и всё благодаря внучкеPhoto01:06 • 3502 просмотра
Зендея готовит новый фильм, подробности которого Голливуд пока держит в тайне00:06 • 4524 просмотра
Звезда «Шерлока» и «Хоббита» Мартин Фримен тайно женился на актрисе, которая младше его на 21 годPhoto23:06 • 5672 просмотра
Актуальное
Фильм
Сериал
Старлинк
R-360 Нептун
Су-34

Цикорий: чем он полезен для пищеварения и кому следует употреблять его с осторожностью

Киев • УНН

 • 36739 просмотра

Инулин из цикория питает полезные бактерии кишечника и помогает увеличить потребление клетчатки. Людям с синдромом раздражённого кишечника следует следить за реакцией организма.

Цикорий: чем он полезен для пищеварения и кому следует употреблять его с осторожностью
Фото иллюстративное

Цикорий часто используют как альтернативу кофе, однако это растение может быть не только основой для напитка. Подробнее о том, чем ценен корень цикория, как он влияет на микрофлору и кому стоит быть осторожным с его употреблением, журналистке УНН рассказал врач-диетолог Александр Кущ.

Чем полезен корень цикория

По словам врача, цикорий относится к семейству астровых, а его корень содержит инулин — это разновидность клетчатки, которую любят употреблять полезные бактерии кишечника. Эксперт отмечает, что именно недостаток определённых видов клетчатки является одной из распространённых проблем современного питания. Кстати, цикорий можно использовать не только для приготовления напитка, но и добавлять в различные блюда.

В первую очередь я хочу сказать, что этот корень  содержит очень много инулина. Инулина в нём до 75% от содержания. Он добавляется во фруктовые чаи, гарниры, салаты 

— рассказал Александр Кущ.

Александр Кущ объяснил, что организму необходимо достаточное количество клетчатки для нормальной работы пищеварительной системы, однако получить нужное  количество только из отдельных продуктов может быть сложно, поэтому важно, чтобы в рационе были различные источники пищевых волокон.

Детокс-диеты: нутрициолог рассказала, работает ли очищение организма соками и смузи20.06.25, 09:00 • 39674 просмотра

Суточная порция клетчатки у взрослого человека — где-то 35–45 граммов в сутки. Современные люди вообще недоедают клетчатку. Казалось бы, ну что такое эти 35–40 граммов? Вроде бы мало, однако для понимания: из 150 граммов, например, салата мы получим всего примерно 5 граммов клетчатки. То есть у современных людей наблюдается общий дефицит клетчатки. Также здесь есть небольшой нюанс: клетчатка должна распределяться на два вида 

— объяснил диетолог.

Как цикорий влияет на микрофлору кишечника

Итак, инулин в составе цикория питает полезные бактерии, которые участвуют в работе кишечника. В то же время во время его переработки образуются биологически активные вещества, в частности короткоцепочечные жирные кислоты. По словам врача, питание и состояние кишечной микрофлоры также связаны с другими процессами в организме.

Инулин является питанием для бактерий. Питаясь этой клетчаткой, бактерии вырабатывают очень много биологически активных веществ, таких как серотонин — гормон счастья, который проходит через гематоэнцефалический барьер в мозг и напрямую влияет на наше настроение. То есть можно гоняться за шоколадом, а вместо этого улучшить свой рацион клетчатки. Также вырабатываются короткоцепочечные жирные кислоты, которыми очень любят питаться наши митохондрии, производя нашу жизненную энергию 

— отметил Александр Кущ.

Также диетолог советует обращать внимание не только на цикорий, но и на другие корнеплоды. По его словам, они могут быть важным дополнением к рациону, особенно в холодное время года.

Полезные свойства фисташек и рекомендации по их выбору27.02.25, 10:38 • 52084 просмотра

Современные люди довольно мало употребляют корнеплодов. Я имею в виду не только цикорий, но и пастернак, петрушку, корень сельдерея. Особенно в зимний период они могут быть очень хорошим источником полезных веществ, растительного белка и клетчатки 

— подчёркивает эксперт.

Кому стоит осторожно употреблять цикорий

По словам диетолога, цикорий можно включать в повседневный рацион, однако отдельной универсальной суточной нормы его потребления он не называет. В то же время Александр Кущ отметил, что людям с синдромом раздражённого кишечника стоит следить за реакцией организма на продукты с высоким содержанием клетчатки, и если они усиливают дискомфорт, тогда количество таких продуктов в рационе необходимо корректировать.

Единственная категория людей, которым я очень советую осторожно употреблять корнеплоды,  — это люди с синдромом раздражённого кишечника. Перегрузка клетчаткой может привести к дополнительному раздражению. Таким людям следует осторожно употреблять эти продукты 

— подчеркнул Александр Кущ.

Итак, цикорий может быть одним из способов разнообразить рацион и увеличить потребление клетчатки. Самое важное — придерживаться сбалансированного питания и учитывать индивидуальную реакцию организма на продукты.

Алла Киосак

Здоровьепубликации