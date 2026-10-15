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Літак легендарної авіаторки Амелії Ергарт можуть знайти після 89 років пошуків

Київ • УНН

 • 3392 перегляди

Американська експедиція шукає Lockheed Electra біля острова Нікумароро. Дослідники сподіваються встановити його долю вже за кілька днів.

Літак легендарної авіаторки Амелії Ергарт можуть знайти після 89 років пошуків

Група американських дослідників вважає, що вже за кілька днів може знайти те, що залишилося від зниклого літака легендарної авіаторки Амелії Ергарт біля віддаленого острова в південній частині Тихого океану. Про це повідомляє CBS News, пише УНН.

Деталі

Експедиційна група під керівництвом Стіва Шульца з Університету Пердью та Річарда Петтігрю з Інституту археологічної спадщини розпочала ретельні пошуки літака Lockheed Electra 10-E, на якому могла летіти Ергарт.

Учасники експедиції обстежують лагуну біля узбережжя острова Нікумароро. Основну увагу вони приділяють дослідженню об’єкта, відомого як "об’єкт Тарая". Це візуальна аномалія, яку можна було побачити на аерофотознімках ще з 1938 року, але вперше помітили на супутникових знімках у 2020 році. Саме ці супутникові зображення стали поштовхом до організації нової експедиції..

Дослідники заявляють, що загадку зниклого літака Амелії Ергарт можуть розгадати за кілька днів.

Фото: Американські дослідники шукають літак Амелії Ергарт на острові Нікумароро в жовтні 2026 року. Університет Пердью.

Район пошуків розташований настільки далеко від цивілізації, що 17 членам експедиції знадобилося п’ять днів у морі, щоб дістатися до нього.

Попри це, команда впевнена, що вже за кілька днів зможе сказати, чи вдалося їм знайти літак Ергарт.

Довідково

Ергарт зникла 2 липня 1937 року, коли намагалася стати першою людиною, яка облетить Землю вздовж екватора. Ергарт та її штурман Фред Нунан зникли, подолавши 22 тисячі миль під час своєї експедиції.

Нікумароро є частиною архіпелагу держави Кірибаті, розташованої приблизно посередині між Австралією та Гаваями. Острів лежить приблизно за 400 миль на південний схід від острова Гауленд, який, за словами дослідників, був кінцевою точкою маршруту Ергарт і Нунана навколо екватора.

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Ольга Розгон

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