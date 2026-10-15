Самолет легендарной лётчицы Амелии Эрхарт могут найти после 89 лет поисков
Киев • УНН
Американская экспедиция ищет Lockheed Electra у острова Никумароро. Исследователи надеются установить его судьбу уже через несколько дней.
Группа американских исследователей считает, что уже через несколько дней может найти то, что осталось от пропавшего самолёта легендарной лётчицы Амелии Эрхарт, возле отдалённого острова в южной части Тихого океана. Об этом сообщает CBS News, пишет УНН.
Подробности
Экспедиционная группа под руководством Стива Шульца из Университета Пердью и Ричарда Петтигрю из Института археологического наследия начала тщательные поиски самолёта Lockheed Electra 10-E, на котором могла лететь Эрхарт.
Участники экспедиции обследуют лагуну у побережья острова Никумароро. Основное внимание они уделяют исследованию объекта, известного как "объект Тарая". Это визуальная аномалия, которую можно было увидеть на аэрофотоснимках ещё с 1938 года, но впервые заметили на спутниковых снимках в 2020 году. Именно эти спутниковые изображения стали поводом для организации новой экспедиции..
Исследователи заявляют, что разгадать тайну исчезновения самолёта Амелии Эрхарт могут уже через несколько дней.
Фото: Американские исследователи ищут самолёт Амелии Эрхарт на острове Никумароро в октябре 2026 года. Университет Пердью.
Район поисков расположен настолько далеко от цивилизации, что 17 членам экспедиции потребовалось пять дней в море, чтобы добраться до него.
Несмотря на это, команда уверена, что уже через несколько дней сможет сказать, удалось ли им найти самолёт Эрхарт.
Справочно
Эрхарт исчезла 2 июля 1937 года, когда пыталась стать первым человеком, облетевшим Землю вдоль экватора. Эрхарт и её штурман Фред Нунан исчезли, преодолев 22 тысячи миль во время своей экспедиции.
Никумароро является частью архипелага государства Кирибати, расположенного примерно посередине между Австралией и Гавайями. Остров находится примерно в 400 милях к юго-востоку от острова Хауленд, который, по словам исследователей, был конечной точкой маршрута Эрхарт и Нунана вокруг экватора.
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