Рада ввела податок на посилки до 150 євро - що змінюється і при чому тут гроші від партнерів

Верховна Рада внесла зміни до Митного кодексу для скасування ПДВ-пільги для посилок вартістю до 150 євро через іноземні маркетплейси, таким чином ухваливши податкові і митні зміни для скасування податкової пільги і оподаткування таких посилок. Про це УНН пише з посиланням на пресслужбу парламенту.

Приведення правил оподаткування товарів з іноземних маркетплейсів у відповідність до норм ЄС. Парламент ухвалив відповідний закон (реєстр. №15460). За проголосували 249 народних депутатів - повідомили у парламенті.

Що змінюється

Документ вносить зміни до Митного кодексу України. Він оновлює правила оподаткування імпортних посилок і скасовує пільгу з ПДВ для відправлень вартістю до 150 євро. Водночас некомерційні посилки вартістю до 45 євро не оподатковуватимуться.

Перед цим ВР ухвалила ще один з законопроєктів (№16051-1) для скасування податкових пільг для посилок до 150 євро через іноземні маркетплейси, а саме - оподаткування ПДВ електронної торгівлі та міжнародних посилок. Відповідні зміни вносяться у Податковий кодекс.

Доповнення

7 вересня Кабінет міністрів схвалив та подав до Верховної Ради два пов’язані проєкти законів щодо оподаткування малих поштових та експрес-відправлень вартістю до 150 євро, замовлених через маркетплейси. Документи передбачають скасувати податкову пільгу на посилки до 150 євро.

Законопроєкт №15460 вносить зміни до Митного кодексу України (регулює митні процедури, правила оформлення на кордоні та поріг у 150 євро для ввізного мита).

Відповідно до законопроєкту, передбачається запровадження ПДВ на імпортовані товари, придбані через маркетплейси, починаючи з 0 євро.

Зараз міжнародні відправлення вартістю до 150 євро не оподатковують імпортним ПДВ та ввізним митом. За запропонованими правилами сам ліміт залишиться, але його дія зміниться: товари до 150 євро звільнять лише від мита. Таким чином, ПДВ за базовою ставкою 20% нараховуватимуть уже з першого євро вартості товару.

Для відправлень дорожче 150 євро зміниться база для розрахунку мита. Його нараховуватимуть за ставкою 10% від усієї фактурної вартості посилки, а не лише від суми, яка перевищує 150 євро.

Водночас для приватних безплатних подарунків вартістю до 45 євро передбачалося, що вони і надалі не оподатковуватимуться. Нові правила не поширюватимуться на дистанційний продаж алкоголю та тютюну.

Урядовий законопроєкт №16051, який вносить зміни до Податкового кодексу України, встановлює правила нарахування та сплати ПДВ на електронну торгівлю й посилки, однак, уряд у ньому прописав приведення норм щодо публічних діячів (РЕР) у відповідність до узгодженої з ЄС редакції.

До слова, 9 червня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт (№15111-д) про оподаткування цифрових платформ. 11 червня його підписав голова ВР Руслан Стефанчук, а 12 червня він був відправлений на підпис Президенту Володимиру Зеленському, і відтоді документ "завис" у Глави держави.

Справа в тому, що до документа у другому читанні було подано норму, яка передбачає зміни до системи фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP). Її в проєкт включив профільний комітет, а згодом підтримала сесійна зала.

До PEP належать чинні та колишні топпосадовці: від народних депутатів, міністрів та президента до очільників правоохоронних органів, членів правління НБУ та послів.

Законопроєкт №16051 передбачає виключити керівників структурних підрозділів центрального апарату Національного банку України та працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу банку, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій належать державі з переліку публічних діячів.

Відповідно до законодавства, щодо ПЕПів, їхніх близьких родичів та бізнес-партнерів банки та інші фінансові компанії зобов'язані здійснювати посилений фінансовий моніторинг.

Статус PEP – довічний. Водночас посилений фінмоніторинг діє впродовж перебування особи на топпосаді та 12 місяців після її звільнення. Проте банки та інші фінустанови можуть продовжувати посилено перевіряти ПЕПа, якщо вважатимуть, що він залишається ризиковим.

Правки, внесені до законопроєкту, запроваджують покарання для банків, які вирішать продовжувати посилену перевірку операцій ПЕП після 12 місяців з моменту звільнення з топпосади.

За інформацією деяких нардепів, саме через цю правку Зеленський досі і не підписав зазначений законопроєкт.

Проте пізніше Рада ухвалила альтернативний законопроєкт - №16051-1, який скасовує норми щодо РЕР, і встановлює, що податки за посилки будуть зараховуватися до спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовуватимуться на забезпечення потреб Збройних Сил України.

До другого читання у законопроєкт №16051-1 також включили правки щодо PEP, які мають розблокувати підписання закону №15111-д про оподаткування доходів із цифрових платформ.

Як зазначають у депутатському корпусі, під час голосування 15 жовтня податкових змін "правка по РЕР-ах пройшла". Тому це розблокує підписання законопроєкту про оподаткування цифрових платформ.

"Це основні зміни щодо скасування пільги на посилки до 150 євро. Так як податкові зміни вже прийняті, то по факту, можна сказати що влада все провела. Правда запрацює це не раніше липня 2027 року", - прокоментував нардеп з податкового комітету Ярослав Железняк ухвалення податкових і митних змін щодо посилок.

Зв'язок з фінансуванням від партнерів

Два законопроєкти щодо оподаткування посилок до 150 євро є одними із чотирьох рішень, необхідних для розблокування макрофінансової допомоги ЄС за програмою Ukraine Support Loan. Ще два рішення ухвалили у парламенті напередодні, 14 жовтня. Ідеться про 4 млрд євро.

"Нагадаю, для траншу на 4 млрд євро треба: постанова про експертів для відбору Рахункової палати; закон про оцінку; податкові зміни про закон про посилки; митні зміни про закон про посилки; правка про РЕРів у податковому законі про посилки. Тобто тут транш розблокований.... єдина проблема, що ще мінімум 25 млрд євро зависли і чекають, в тому числі, наших антикорупційних законопроєктів.... які блокує влада", - прокоментував Железняк.

З його слів, допоможе це і з фінансуванням від МВФ.

"Як раз від сьогодні відбуваються річні збори МВФ. Тож їх транш теж розблоковано. Цього року вони не у Вашингтоні, а у Бангкоку (Таїланд)", - зазначив Железняк.

Податок на посилки - в уряді роз'яснили суть реформи