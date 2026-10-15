$44.980.1050.350.09
ukenru
10:14 • 6054 перегляди
Рада ввела податок на посилки до 150 євро - що змінюється і при чому тут гроші від партнерів
09:47 • 11985 перегляди
Головуюча у ЄС Ірландія хоче відкриття всіх переговорних кластерів для України цього року - ЗМІ
Ексклюзив
08:40 • 34085 перегляди
Справа про медичну недбалість лікарів Odrex: як затягування суду може допомогти обвинуваченим уникнути відповідальності
08:00 • 19982 перегляди
На російському аеродромі "Нептуном" знищили шість Су-34М - ВМС
07:09 • 21697 перегляди
росія продовжує бити по газовидобувній інфраструктурі - Нафтогаз
05:30 • 25415 перегляди
"З нас досить": Зеленський заявив про зняття блокування з ударів по російських НПЗ - FT
04:41 • 40163 перегляди
Білий дім заперечує причетність до обмежень Starlink в Україні – Axios
15 жовтня, 04:19 • 49437 перегляди
Ніч під російськими ударами: які регіони України атакував ворог та що відомо про наслідки
15 жовтня, 03:38 • 28649 перегляди
У Німеччині парламент однієї з федеральних земель вимагає припинити допомогу Україні та скасувати санкції проти росії
15 жовтня, 02:56 • 27645 перегляди
Трамп звинуватив Байдена у війні рф проти України та пояснив чому не називає путіна "диктатором"Video
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2.7м/с
61%
756мм
Популярнi новини
Бред Пітт влаштував романтичне побачення у Парижі та здивував своїм виглядомPhoto15 жовтня, 01:07 • 46684 перегляди
Трамп назвав Гренландію "своєю", але Данія нагадала США про заборону видобутку нафти15 жовтня, 01:37 • 15578 перегляди
Зірка "Людини-павука" провів весілля власної колишньої дружини – серед гостей був Ді КапріоPhoto15 жовтня, 02:06 • 42759 перегляди
Після 20 років шлюбу: розлучення Ніколь Кідман і Кіта Урбана знову опинилося в центрі уваги15 жовтня, 03:06 • 41729 перегляди
Рада cхвалила ПДВ на посилки до €15008:26 • 25742 перегляди
Публікації
Справа про медичну недбалість лікарів Odrex: як затягування суду може допомогти обвинуваченим уникнути відповідальності
Ексклюзив
08:40 • 34029 перегляди
Вартість будівництва за рік зросла на 25%: чи подорожчають квартири та відбудова для українців14 жовтня, 18:15 • 74420 перегляди
Бізнес попереджає, що нові правила бронювання можуть вдарити по оборонці, енергетиці, економіці та продовольчій безпеці
Ексклюзив
14 жовтня, 12:01 • 89812 перегляди
Готуємось до зими: чек-лист для дому, який допоможе зберегти тепло та підготуватися до відключень14 жовтня, 11:14 • 104260 перегляди
російські ІПСО проти України: як нами маніпулює ворогPhoto
Ексклюзив
14 жовтня, 05:30 • 117643 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Ярослав Железняк
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Іран
Бангкок
Реклама
УНН Lite
Літак легендарної авіаторки Амелії Ергарт можуть знайти після 89 років пошуківPhoto10:11 • 3620 перегляди
Після 20 років шлюбу: розлучення Ніколь Кідман і Кіта Урбана знову опинилося в центрі уваги15 жовтня, 03:06 • 42142 перегляди
Зірка "Людини-павука" провів весілля власної колишньої дружини – серед гостей був Ді КапріоPhoto15 жовтня, 02:06 • 43162 перегляди
Бред Пітт влаштував романтичне побачення у Парижі та здивував своїм виглядомPhoto15 жовтня, 01:07 • 47057 перегляди
Сильвестр Сталлоне шокував зізнанням про наслідки зйомок у бойовиках без дублерів15 жовтня, 00:05 • 46254 перегляди
Актуальне
Starlink
Шахед-136
Financial Times
Фільм
Північний потік

Рада ввела податок на посилки до 150 євро - що змінюється і при чому тут гроші від партнерів

Київ • УНН

 • 5940 перегляди

Рада ухвалила митні та податкові зміни: ПДВ на такі посилки нараховуватимуть із першого євро. Нові правила запрацюють не раніше липня 2027 року.

Рада ввела податок на посилки до 150 євро - що змінюється і при чому тут гроші від партнерів

Верховна Рада внесла зміни до Митного кодексу для скасування ПДВ-пільги для посилок вартістю до 150 євро через іноземні маркетплейси, таким чином ухваливши податкові і митні зміни для скасування податкової пільги і оподаткування таких посилок. Про це УНН пише з посиланням на пресслужбу парламенту.

Приведення правил оподаткування товарів з іноземних маркетплейсів у відповідність до норм ЄС. Парламент ухвалив відповідний закон (реєстр. №15460). За проголосували 249 народних депутатів

- повідомили у парламенті.

Що змінюється

Документ вносить зміни до Митного кодексу України. Він оновлює правила оподаткування імпортних посилок і скасовує пільгу з ПДВ для відправлень вартістю до 150 євро. Водночас некомерційні посилки вартістю до 45 євро не оподатковуватимуться.

Перед цим ВР ухвалила ще один з законопроєктів (№16051-1) для скасування податкових пільг для посилок до 150 євро через іноземні маркетплейси, а саме - оподаткування ПДВ електронної торгівлі та міжнародних посилок. Відповідні зміни вносяться у Податковий кодекс.

Доповнення

7 вересня Кабінет міністрів схвалив та подав до Верховної Ради два пов’язані проєкти законів щодо оподаткування малих поштових та експрес-відправлень вартістю до 150 євро, замовлених через маркетплейси. Документи передбачають скасувати податкову пільгу на посилки до 150 євро.  

Законопроєкт №15460 вносить зміни до Митного кодексу України (регулює митні процедури, правила оформлення на кордоні та поріг у 150 євро для ввізного мита). 

Відповідно до законопроєкту, передбачається запровадження ПДВ на імпортовані товари, придбані через маркетплейси, починаючи з 0 євро. 

Зараз міжнародні відправлення вартістю до 150 євро не оподатковують імпортним ПДВ та ввізним митом. За запропонованими правилами сам ліміт залишиться, але його дія зміниться: товари до 150 євро звільнять лише від мита. Таким чином, ПДВ за базовою ставкою 20% нараховуватимуть уже з першого євро вартості товару.

Для відправлень дорожче 150 євро зміниться база для розрахунку мита. Його нараховуватимуть за ставкою 10% від усієї фактурної вартості посилки, а не лише від суми, яка перевищує 150 євро. 

Водночас для приватних безплатних подарунків вартістю до 45 євро передбачалося, що вони і надалі не оподатковуватимуться. Нові правила не поширюватимуться на дистанційний продаж алкоголю та тютюну.

Урядовий законопроєкт №16051, який вносить зміни до Податкового кодексу України, встановлює правила нарахування та сплати ПДВ на електронну торгівлю й посилки, однак, уряд у ньому прописав приведення норм щодо публічних діячів (РЕР) у відповідність до узгодженої з ЄС редакції.

До слова, 9 червня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт (№15111-д) про оподаткування цифрових платформ. 11 червня його підписав голова ВР Руслан Стефанчук, а 12 червня він був відправлений на підпис Президенту Володимиру Зеленському, і відтоді документ "завис" у Глави держави. 

Справа в тому, що до документа у другому читанні було подано норму, яка передбачає зміни до системи фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP). Її в проєкт включив профільний комітет, а згодом підтримала сесійна зала.

До PEP належать чинні та колишні топпосадовці: від народних депутатів, міністрів та президента до очільників правоохоронних органів, членів правління НБУ та послів. 

Законопроєкт №16051 передбачає виключити керівників структурних підрозділів центрального апарату Національного банку України та працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу банку, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій належать державі з переліку публічних діячів. 

Відповідно до законодавства, щодо ПЕПів, їхніх близьких родичів та бізнес-партнерів банки та інші фінансові компанії зобов'язані здійснювати посилений фінансовий моніторинг.

Статус PEP – довічний. Водночас посилений фінмоніторинг діє впродовж перебування особи на топпосаді та 12 місяців після її звільнення. Проте банки та інші фінустанови можуть продовжувати посилено перевіряти ПЕПа, якщо вважатимуть, що він залишається ризиковим.

Правки, внесені до законопроєкту, запроваджують покарання для банків, які вирішать продовжувати посилену перевірку операцій ПЕП після 12 місяців з моменту звільнення з топпосади.

За інформацією деяких нардепів, саме через цю правку Зеленський досі і не підписав зазначений законопроєкт. 

Проте пізніше Рада ухвалила альтернативний законопроєкт - №16051-1, який скасовує норми щодо РЕР, і встановлює, що податки за посилки будуть зараховуватися до спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовуватимуться на забезпечення потреб Збройних Сил України. 

До другого читання у законопроєкт №16051-1 також включили правки щодо PEP, які мають розблокувати підписання закону №15111-д про оподаткування доходів із цифрових платформ.

Як зазначають у депутатському корпусі, під час голосування 15 жовтня податкових змін "правка по РЕР-ах пройшла". Тому це розблокує підписання законопроєкту про оподаткування цифрових платформ.

"Це основні зміни щодо скасування пільги на посилки до 150 євро. Так як податкові зміни вже прийняті, то по факту, можна сказати що влада все провела. Правда запрацює це не раніше липня 2027 року", - прокоментував нардеп з податкового комітету Ярослав Железняк ухвалення податкових і митних змін щодо посилок.

Зв'язок з фінансуванням від партнерів

Два законопроєкти щодо оподаткування посилок до 150 євро є одними із чотирьох рішень, необхідних для розблокування макрофінансової допомоги ЄС за програмою Ukraine Support Loan. Ще два рішення ухвалили у парламенті напередодні, 14 жовтня. Ідеться про 4 млрд євро. 

"Нагадаю, для траншу на 4 млрд євро треба: постанова про експертів для відбору Рахункової палати; закон про оцінку; податкові зміни про закон про посилки; митні зміни про закон про посилки; правка про РЕРів у податковому законі про посилки. Тобто тут транш розблокований.... єдина проблема, що ще мінімум 25 млрд євро зависли і чекають, в тому числі, наших антикорупційних законопроєктів.... які блокує влада", - прокоментував Железняк.

З його слів, допоможе це і з фінансуванням від МВФ.

"Як раз від сьогодні відбуваються річні збори МВФ. Тож їх транш теж розблоковано. Цього року вони не у Вашингтоні, а у Бангкоку (Таїланд)", - зазначив Железняк.

Податок на посилки - в уряді роз'яснили суть реформи30.07.26, 11:29 • 13404 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономікаПолітика
Закони
Бангкок
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Міжнародний валютний фонд
Національний банк України
Верховна Рада України
Збройні сили України
Таїланд
Вашингтон
Європейський Союз
Руслан Стефанчук
Володимир Зеленський
Ярослав Железняк
Україна