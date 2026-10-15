Рада ввела налог на посылки стоимостью до 150 евро - что меняется и при чем здесь деньги от партнеров

Верховная Рада внесла изменения в Таможенный кодекс для отмены льготы по НДС для посылок стоимостью до 150 евро через иностранные маркетплейсы, таким образом приняв налоговые и таможенные изменения для отмены налоговой льготы и налогообложения таких посылок. Об этом УНН пишет со ссылкой на пресс-службу парламента.

Приведение правил налогообложения товаров с иностранных маркетплейсов в соответствие с нормами ЕС. Парламент принял соответствующий закон (рег. №15460). За проголосовали 249 народных депутатов - сообщили в парламенте.

Что меняется

Документ вносит изменения в Таможенный кодекс Украины. Он обновляет правила налогообложения импортных посылок и отменяет льготу по НДС для отправлений стоимостью до 150 евро. В то же время некоммерческие посылки стоимостью до 45 евро облагаться налогом не будут.

До этого ВР приняла еще один из законопроектов (№16051-1) для отмены налоговых льгот для посылок до 150 евро через иностранные маркетплейсы, а именно — налогообложения НДС электронной торговли и международных посылок. Соответствующие изменения вносятся в Налоговый кодекс.

Дополнение

7 сентября Кабинет министров одобрил и подал в Верховную Раду два связанных законопроекта относительно налогообложения малых почтовых и экспресс-отправлений стоимостью до 150 евро, заказанных через маркетплейсы. Документы предусматривают отмену налоговой льготы для посылок до 150 евро.

Законопроект №15460 вносит изменения в Таможенный кодекс Украины (регулирует таможенные процедуры, правила оформления на границе и порог в 150 евро для ввозной пошлины).

Согласно законопроекту, предусматривается введение НДС на импортируемые товары, приобретенные через маркетплейсы, начиная с 0 евро.

Сейчас международные отправления стоимостью до 150 евро не облагаются импортным НДС и ввозной пошлиной. Согласно предложенным правилам сам лимит останется, но его действие изменится: товары до 150 евро освободят только от пошлины. Таким образом, НДС по базовой ставке 20% будут начислять уже с первого евро стоимости товара.

Для отправлений дороже 150 евро изменится база для расчета пошлины. Ее будут начислять по ставке 10% от всей фактурной стоимости посылки, а не только от суммы, превышающей 150 евро.

В то же время для частных бесплатных подарков стоимостью до 45 евро предусматривалось, что они и впредь не будут облагаться налогом. Новые правила не будут распространяться на дистанционную продажу алкоголя и табака.

Правительственный законопроект №16051, который вносит изменения в Налоговый кодекс Украины, устанавливает правила начисления и уплаты НДС на электронную торговлю и посылки, однако правительство прописало в нем приведение норм относительно публичных деятелей (РЕР) в соответствие с редакцией, согласованной с ЕС.

К слову, 9 июня Верховная Рада приняла в целом законопроект (№15111-д) о налогообложении цифровых платформ. 11 июня его подписал председатель ВР Руслан Стефанчук, а 12 июня он был направлен на подпись Президенту Владимиру Зеленскому, и с тех пор документ "завис" у Главы государства.

Дело в том, что во втором чтении в документ была подана норма, предусматривающая изменения в системе финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP). Ее в проект включил профильный комитет, а впоследствии поддержал сессионный зал.

К PEP относятся действующие и бывшие топ-чиновники: от народных депутатов, министров и президента до руководителей правоохранительных органов, членов правления НБУ и послов.

Законопроект №16051 предусматривает исключение руководителей структурных подразделений центрального аппарата Национального банка Украины и работников, ответственных за проведение финансового мониторинга банка, в уставном капитале которого более 50 процентов акций принадлежат государству, из перечня публичных деятелей.

Согласно законодательству, в отношении ПЭПов, их близких родственников и бизнес-партнеров банки и другие финансовые компании обязаны осуществлять усиленный финансовый мониторинг.

Статус PEP — пожизненный. При этом усиленный финмониторинг действует в течение пребывания лица на топ-должности и 12 месяцев после его увольнения. Однако банки и другие финансовые учреждения могут продолжать усиленно проверять PEP, если будут считать, что он остается рискованным.

Поправки, внесенные в законопроект, вводят наказание для банков, которые решат продолжать усиленную проверку операций PEP после 12 месяцев с момента увольнения с топ-должности.

По информации некоторых народных депутатов, именно из-за этой поправки Зеленский до сих пор и не подписал указанный законопроект.

Однако позже Рада приняла альтернативный законопроект — №16051-1, который отменяет нормы относительно РЕР и устанавливает, что налоги за посылки будут зачисляться в специальный фонд Государственного бюджета Украины и направляться на обеспечение потребностей Вооруженных сил Украины.

Ко второму чтению в законопроект №16051-1 также включили поправки относительно PEP, которые должны разблокировать подписание закона №15111-д о налогообложении доходов с цифровых платформ.

Как отмечают в депутатском корпусе, во время голосования 15 октября за налоговые изменения "поправка по РЕРам прошла". Поэтому это разблокирует подписание законопроекта о налогообложении цифровых платформ.

"Это основные изменения относительно отмены льготы на посылки до 150 евро. Поскольку налоговые изменения уже приняты, то фактически можно сказать, что власти все провели. Правда, это начнет действовать не ранее июля 2027 года", — прокомментировал народный депутат из налогового комитета Ярослав Железняк принятие налоговых и таможенных изменений относительно посылок.

Связь с финансированием от партнеров

Два законопроекта относительно налогообложения посылок до 150 евро являются одними из четырех решений, необходимых для разблокирования макрофинансовой помощи ЕС по программе Ukraine Support Loan. Еще два решения парламент принял накануне, 14 октября. Речь идет о 4 млрд евро.

"Напомню, для транша на 4 млрд евро нужны: постановление об экспертах для отбора Счетной палаты; закон об оценке; налоговые изменения о законе о посылках; таможенные изменения о законе о посылках; поправка о РЕРах в налоговом законе о посылках. То есть здесь транш разблокирован.... единственная проблема в том, что еще минимум 25 млрд евро зависли и ждут, в том числе, наших антикоррупционных законопроектов.... которые блокирует власть", — прокомментировал Железняк.

По его словам, это поможет и с финансированием от МВФ.

"Как раз с сегодняшнего дня проходят ежегодные собрания МВФ. Поэтому их транш тоже разблокирован. В этом году они проходят не в Вашингтоне, а в Бангкоке (Таиланд)", — отметил Железняк.

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