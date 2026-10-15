У Краматорську російський FPV-дрон влучив у будинок культури, спалахнула масштабна пожежа
Київ • УНН
На Донеччині обстріл спричинив пожежу в будинку культури площею 800 кв. м. На Одещині після удару по супермаркету постраждали четверо людей.
Армія рф продовжує атакувати Україну, в Одеській області після удару по супермаркету зросла кількість постраждалих, а на Донеччині є влучання у будинок культури, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Донеччина
Під час ліквідації російські БпЛА неодноразово намагалися завдати повторного удару, через що надзвичайникам доводилося відходити в укриття.
Попри небезпеку, надзвичайники загасили пожежу на площі 800 кв.м.
Одещина
Внаслідок російського влучання на Одещині спалахнула масштабна пожежа в будівлі супермаркету. Попередньо, постраждали 4 людини.
Ліквідація ускладнювалася повторними сигналами повітряної тривоги, через які вогнеборці були змушені щоразу призупиняти роботу та відходити в безпечні місця.
Пошкоджені автівки, що знаходилися поряд.
"Потрібна чесність партнерів щодо війни": Зеленський вказав на ескалацію ударів рф15.10.26, 12:24 • 4016 переглядiв