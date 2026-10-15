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У Краматорську російський FPV-дрон влучив у будинок культури, спалахнула масштабна пожежа

Київ • УНН

 • 1946 перегляди

На Донеччині обстріл спричинив пожежу в будинку культури площею 800 кв. м. На Одещині після удару по супермаркету постраждали четверо людей.

У Краматорську російський FPV-дрон влучив у будинок культури, спалахнула масштабна пожежа

Армія рф продовжує атакувати Україну, в Одеській області після удару по супермаркету зросла кількість постраждалих, а на Донеччині є влучання у будинок культури, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Донеччина

Під час ліквідації російські БпЛА неодноразово намагалися завдати повторного удару, через що надзвичайникам доводилося відходити в укриття.

 Попри небезпеку, надзвичайники загасили пожежу на площі 800 кв.м.

Наслідки атаки на будинок культури у Краматорську. Фото: ДСНС

Одещина

Внаслідок російського влучання на Одещині спалахнула масштабна пожежа в будівлі супермаркету. Попередньо, постраждали 4 людини.

 Ліквідація ускладнювалася повторними сигналами повітряної тривоги, через які вогнеборці були змушені щоразу призупиняти роботу та відходити в безпечні місця.

 Пошкоджені автівки, що знаходилися поряд.

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Антоніна Туманова

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