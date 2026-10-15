В Краматорске российский FPV-дрон попал в дом культуры, вспыхнул масштабный пожар

Армия рф продолжает атаковать Украину, в Одесской области после удара по супермаркету увеличилось количество пострадавших, а в Донецкой области зафиксировано попадание в дом культуры, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Донецкая область

Во время ликвидации последствий российские БПЛА неоднократно пытались нанести повторный удар, из-за чего спасателям приходилось отходить в укрытие.

Несмотря на опасность, спасатели потушили пожар на площади 800 кв. м.

Последствия атаки на дом культуры в Краматорске. Фото: ГСЧС

Одесская область

В результате российского попадания в Одесской области вспыхнул масштабный пожар в здании супермаркета. Предварительно, пострадали 4 человека.

Ликвидация осложнялась повторными сигналами воздушной тревоги, из-за которых пожарным приходилось каждый раз приостанавливать работу и отходить в безопасные места.

Повреждены автомобили, находившиеся рядом.

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