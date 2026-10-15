В Краматорске российский FPV-дрон попал в дом культуры, вспыхнул масштабный пожар
Киев • УНН
В Донецкой области обстрел вызвал пожар в доме культуры площадью 800 кв. м. В Одесской области после удара по супермаркету пострадали четыре человека.
Армия рф продолжает атаковать Украину, в Одесской области после удара по супермаркету увеличилось количество пострадавших, а в Донецкой области зафиксировано попадание в дом культуры, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Донецкая область
Во время ликвидации последствий российские БПЛА неоднократно пытались нанести повторный удар, из-за чего спасателям приходилось отходить в укрытие.
Несмотря на опасность, спасатели потушили пожар на площади 800 кв. м.
Одесская область
В результате российского попадания в Одесской области вспыхнул масштабный пожар в здании супермаркета. Предварительно, пострадали 4 человека.
Ликвидация осложнялась повторными сигналами воздушной тревоги, из-за которых пожарным приходилось каждый раз приостанавливать работу и отходить в безопасные места.
Повреждены автомобили, находившиеся рядом.
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