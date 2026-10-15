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Financial Times
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Північний потік

Сенатор Тілліс вимагає розслідування дій Пентагону через проблеми зі Starlink в Україні

Київ • УНН

 • 2042 перегляди

Сенатор США Том Тілліс ініціює розслідування проблем Starlink для ЗСУ. Він вважає, що збій міг виникнути в системах Starshield Пентагону.

Сенатор Тілліс вимагає розслідування дій Пентагону через проблеми зі Starlink в Україні

Американський сенатор-республіканець Том Тілліс ініціює розслідування та вимагає звіту перед Конгресом за результатами щодо діяльності Пентагону у зв'язку з проблемами із системами супутникового зв'язку Starlink, з якими зіткнулися українські Збройні сили. Про це повідомив сенатор Тілліс у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Тілліс зазначає, що помилка, ймовірно, сталася на більш локальному рівні в системах Starshield Міноборони США, а не в системах Starlink чи SpaceX.

Я не сподіваюся, що міністр оборони Гегсет надасть вичерпні пояснення, тому ми звернемося до генерального інспектора Міністерства оборони США з проханням розпочати розслідування та прозвітувати перед Конгресом і американським народом

- йдеться у повідомленні.

Сенатор Тілліс зауважив, що це ставить під ризик безпеку як українських цивільних осіб, так і американського дипломатичного та безпекового персоналу.

У кращому разі це була неприйнятна помилка чи недогляд, а в гіршому – свідоме рішення, щоб розчистити поле для російської атаки

- додав Тілліс.

Білий дім заперечує причетність до обмежень Starlink в Україні – Axios15.10.26, 07:41 • 40177 переглядiв

Ольга Розгон

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Starlink
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Міністерство оборони США
Пентагон
Конгрес США
Україна