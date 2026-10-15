Сенатор Тілліс вимагає розслідування дій Пентагону через проблеми зі Starlink в Україні
Київ • УНН
Сенатор США Том Тілліс ініціює розслідування проблем Starlink для ЗСУ. Він вважає, що збій міг виникнути в системах Starshield Пентагону.
Американський сенатор-республіканець Том Тілліс ініціює розслідування та вимагає звіту перед Конгресом за результатами щодо діяльності Пентагону у зв'язку з проблемами із системами супутникового зв'язку Starlink, з якими зіткнулися українські Збройні сили. Про це повідомив сенатор Тілліс у соцмережі Х, пише УНН.
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Тілліс зазначає, що помилка, ймовірно, сталася на більш локальному рівні в системах Starshield Міноборони США, а не в системах Starlink чи SpaceX.
Я не сподіваюся, що міністр оборони Гегсет надасть вичерпні пояснення, тому ми звернемося до генерального інспектора Міністерства оборони США з проханням розпочати розслідування та прозвітувати перед Конгресом і американським народом
Сенатор Тілліс зауважив, що це ставить під ризик безпеку як українських цивільних осіб, так і американського дипломатичного та безпекового персоналу.
У кращому разі це була неприйнятна помилка чи недогляд, а в гіршому – свідоме рішення, щоб розчистити поле для російської атаки
Білий дім заперечує причетність до обмежень Starlink в Україні – Axios15.10.26, 07:41 • 40177 переглядiв