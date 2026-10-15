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Сенатор Тиллис требует расследования действий Пентагона из-за проблем со Starlink в Украине

Киев • УНН

 • 2400 просмотра

Сенатор США Том Тиллис инициирует расследование проблем Starlink для ВСУ. Он считает, что сбой мог возникнуть в системах Starshield Пентагона.

Сенатор Тиллис требует расследования действий Пентагона из-за проблем со Starlink в Украине

Американский сенатор-республиканец Том Тиллис инициирует расследование и требует представить Конгрессу отчет по итогам деятельности Пентагона в связи с проблемами с системами спутниковой связи Starlink, с которыми столкнулись Вооруженные силы Украины. Об этом сенатор Тиллис сообщил в соцсети X, пишет УНН.

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Тиллис отмечает, что ошибка, вероятно, произошла на более локальном уровне в системах Starshield Министерства обороны США, а не в системах Starlink или SpaceX.

Я не надеюсь, что министр обороны Хегсет предоставит исчерпывающие объяснения, поэтому мы обратимся к генеральному инспектору Министерства обороны США с просьбой начать расследование и отчитаться перед Конгрессом и американским народом

- говорится в сообщении.

Сенатор Тиллис отметил, что это ставит под угрозу безопасность как украинских гражданских лиц, так и американского дипломатического и силового персонала.

В лучшем случае это была неприемлемая ошибка или недосмотр, а в худшем — сознательное решение, чтобы расчистить поле для российской атаки

- добавил Тиллис.

Белый дом отрицает причастность к ограничениям Starlink в Украине — Axios15.10.26, 07:41 • 40735 просмотров

Ольга Розгон

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Война в Украине
Старлинк
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Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Пентагон
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Украина