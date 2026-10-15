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The New York Times

Білий дім заперечує причетність до обмежень Starlink в Україні – Axios

Київ • УНН

 • 32501 перегляди

Україна звернулася до США через проблеми зі Starlink. У Білому домі заявили, що не контролюють SpaceX, але з’ясують ситуацію.

Білий дім заперечує причетність до обмежень Starlink в Україні – Axios

Адміністрація президента США Дональда Трампа заперечує свою причетність до ймовірних обмежень у роботі супутникового зв'язку Starlink в Україні. Українська влада звернулася до Білого дому, ЦРУ та Пентагону, щоб з'ясувати причини проблем із сервісом. Про це повідомляє Axios із посиланням на власні джерела, пише УНН.

Деталі

За інформацією видання, 14 жовтня провідні радники президента Володимира Зеленського провели переговори з представниками Білого дому. Вони намагалися з'ясувати, чи ухвалював Вашингтон рішення про обмеження Starlink та як можна відновити повноцінну роботу системи.

Високопосадовець адміністрації Трампа запевнив, що Білий дім не причетний до ймовірних обмежень і не контролює компанію SpaceX. Водночас американська сторона планує звернутися до компанії, щоб з'ясувати обставини ситуації.

Маск пояснив, хто контролює Starlink і Starshield

Раніше керівник SpaceX Ілон Маск прокоментував ситуацію в соцмережі X, наголосивши на відмінностях між комерційною системою Starlink та військовою Starshield.

За його словами, Starshield належить уряду США, а будь-які обмеження швидкості чи використання цієї системи визначають американські військові та зрештою президент.

Системи Starshield належать уряду США і перебувають під його контролем. Будь-які обмеження швидкості чи використання визначаються американськими збройними силами і, зрештою, президентом США

– написав Маск.

Водночас Starlink залишається комерційним сервісом під контролем SpaceX. Маск зазначив, що компанія дозволяє використовувати його для цивільних і оборонних потреб, але не для наступальних військових операцій.

рф здійснює одну із найбільших атак на Україну, користуючись проблемами в роботі Starlink - Зеленський 14.10.26, 22:43 • 14704 перегляди

Степан Гафтко

Війна в УкраїніСвітТехнології
Starlink
Центральне розвідувальне управління
SpaceX
Міністерство оборони США
Білий дім
Дональд Трамп
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна