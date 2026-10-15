Білий дім заперечує причетність до обмежень Starlink в Україні – Axios

Адміністрація президента США Дональда Трампа заперечує свою причетність до ймовірних обмежень у роботі супутникового зв'язку Starlink в Україні. Українська влада звернулася до Білого дому, ЦРУ та Пентагону, щоб з'ясувати причини проблем із сервісом. Про це повідомляє Axios із посиланням на власні джерела, пише УНН.

За інформацією видання, 14 жовтня провідні радники президента Володимира Зеленського провели переговори з представниками Білого дому. Вони намагалися з'ясувати, чи ухвалював Вашингтон рішення про обмеження Starlink та як можна відновити повноцінну роботу системи.

Високопосадовець адміністрації Трампа запевнив, що Білий дім не причетний до ймовірних обмежень і не контролює компанію SpaceX. Водночас американська сторона планує звернутися до компанії, щоб з'ясувати обставини ситуації.

Раніше керівник SpaceX Ілон Маск прокоментував ситуацію в соцмережі X, наголосивши на відмінностях між комерційною системою Starlink та військовою Starshield.

За його словами, Starshield належить уряду США, а будь-які обмеження швидкості чи використання цієї системи визначають американські військові та зрештою президент.

Системи Starshield належать уряду США і перебувають під його контролем. Будь-які обмеження швидкості чи використання визначаються американськими збройними силами і, зрештою, президентом США