Головуюча у ЄС Ірландія хоче відкриття всіх переговорних кластерів для України цього року - ЗМІ
Київ • УНН
Прем’єр Ірландії Міхал Мартін закликав ЄС відкрити решту кластерів для України та Молдови. Він назвав це сильним сигналом підтримки України.
ЄС повинен швидко відкрити решту два переговорних кластери щодо вступу до блоку для України та Молдови. Про це заявив прем'єр-міністр головуючої у ЄС Ірландії Міхал Мартін 15 жовтня перед самітом ЄС, пише УНН з посиланням на Rapporteur.
Я б сказав своїм колегам по всій Європі, що зараз саме час бути амбітними протягом наступних кількох місяців, щоб відкрити всі кластери щодо України та Молдови
"Народ України потребує цього як дуже сильного сигналу, враховуючи надзвичайний тиск, який вони переживають через російські атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру", - наголосив він.
"Усі ми в ЄС зобов'язані дозволити розширення розпочатися знову", – сказав Мартін.
Жодна країна не приєдналася до ЄС з часів Хорватії у 2013 році.
Тим часом, як зазначає Politico, голова дипломатії ЄС Кая Каллас також торкнулася теми розширення.
На запитання про відносини Великої Британії з ЄС, голова зовнішньополітичного відомства блоку Кая Каллас відповіла: "Усіх наших друзів раді бачити", назвавши Велику Британію, Канаду, Норвегію та Ісландію партнерами, які прагнуть тісніших зв'язків.
"Усіх, хто хоче приєднатися, раді бачити", – сказала вона.
Зеленський очікує відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС до кінця року13.10.26, 22:15 • 4990 переглядiв