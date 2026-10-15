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Північний потік

Головуюча у ЄС Ірландія хоче відкриття всіх переговорних кластерів для України цього року - ЗМІ

Київ • УНН

 • 11857 перегляди

Прем’єр Ірландії Міхал Мартін закликав ЄС відкрити решту кластерів для України та Молдови. Він назвав це сильним сигналом підтримки України.

Головуюча у ЄС Ірландія хоче відкриття всіх переговорних кластерів для України цього року - ЗМІ

ЄС повинен швидко відкрити решту два переговорних кластери щодо вступу до блоку для України та Молдови. Про це заявив прем'єр-міністр головуючої у ЄС Ірландії Міхал Мартін 15 жовтня перед самітом ЄС, пише УНН з посиланням на Rapporteur.

Я б сказав своїм колегам по всій Європі, що зараз саме час бути амбітними протягом наступних кількох місяців, щоб відкрити всі кластери щодо України та Молдови

– сказав Мартін.

"Народ України потребує цього як дуже сильного сигналу, враховуючи надзвичайний тиск, який вони переживають через російські атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру", - наголосив він.

"Усі ми в ЄС зобов'язані дозволити розширення розпочатися знову", – сказав Мартін.

Жодна країна не приєдналася до ЄС з часів Хорватії у 2013 році.

Тим часом, як зазначає Politico, голова дипломатії ЄС Кая Каллас також торкнулася теми розширення.

На запитання про відносини Великої Британії з ЄС, голова зовнішньополітичного відомства блоку Кая Каллас відповіла: "Усіх наших друзів раді бачити", назвавши Велику Британію, Канаду, Норвегію та Ісландію партнерами, які прагнуть тісніших зв'язків.

"Усіх, хто хоче приєднатися, раді бачити", – сказала вона.

Зеленський очікує відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС до кінця року13.10.26, 22:15 • 4990 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Війна в Україні
Ірландія
Кая Каллас
Європейський Союз
Ісландія
Канада
Норвегія
Велика Британія
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Молдова