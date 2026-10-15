Председательствующая в ЕС Ирландия хочет открыть все переговорные кластеры для Украины в этом году - СМИ

ЕС должен быстро открыть оставшиеся два переговорных кластера по вступлению в блок для Украины и Молдовы. Об этом заявил премьер-министр председательствующей в ЕС Ирландии Михал Мартин 15 октября перед саммитом ЕС, пишет УНН со ссылкой на Rapporteur.

Я бы сказал своим коллегам по всей Европе, что сейчас самое время быть амбициозными в течение следующих нескольких месяцев, чтобы открыть все кластеры по Украине и Молдове – сказал Мартин.

"Народ Украины нуждается в этом как в очень сильном сигнале, учитывая чрезвычайное давление, которое они испытывают из-за российских атак на гражданское население и гражданскую инфраструктуру", – подчеркнул он.

"Все мы в ЕС обязаны позволить расширению начаться вновь", – сказал Мартин.

Ни одна страна не присоединялась к ЕС со времени вступления Хорватии в 2013 году.

Тем временем, как отмечает Politico, глава дипломатии ЕС Кая Каллас также затронула тему расширения.

На вопрос об отношениях Великобритании с ЕС глава внешнеполитического ведомства блока Кая Каллас ответила: "Всех наших друзей рады видеть", назвав Великобританию, Канаду, Норвегию и Исландию партнёрами, стремящимися к более тесным связям.

"Всех, кто хочет присоединиться, рады видеть", – сказала она.

Зеленский ожидает открытия всех переговорных кластеров с ЕС до конца года