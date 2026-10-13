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Зеленський очікує відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС до кінця року

Київ • УНН

 • 1532 перегляди

Україна відкрила переговорні кластери 2 і 3 на шляху до вступу в ЄС. Зеленський закликав відкрити два останні кластери до кінця року.

Зеленський очікує відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС до кінця року
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав відкриття двох кластерів на шляху до вступу в ЄС, а також додав - очікує на відкриття всіх кластерів до кінця року, передає УНН.

Сьогодні ми зробили ще один важливий крок на шляху до вступу в ЄС, відкривши кластери 2 і 3. Дякую Міхалу Мартіну, Антоніу Кошті, Урсулі фон дер Ляєн і кожній країні – члену Євросоюзу за підтримку 

- заявив Зеленський.

Президент подякував усім, хто воює заради України і працює заради інтересів держави, її європейського майбутнього та безпеки Європи.

Разом ми – сильніша Європа. Важливо, щоб ми всі продовжили цю динаміку й відкрили два останні кластери до кінця року, щоб усі шість переговорних кластерів були відкриті. Україна на це заслуговує. Дякую всім, хто підтримує Україну! 

- резюмував Глава держави.

ЄС офіційно відкрив два кластери у перемовинах про вступ України13.10.26, 20:45 • 24779 переглядiв

Антоніна Туманова

Політика
Антоніу Кошта
Європейський Союз
Європа
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Україна