Зеленський очікує відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС до кінця року
Київ • УНН
Україна відкрила переговорні кластери 2 і 3 на шляху до вступу в ЄС. Зеленський закликав відкрити два останні кластери до кінця року.
Президент України Володимир Зеленський привітав відкриття двох кластерів на шляху до вступу в ЄС, а також додав - очікує на відкриття всіх кластерів до кінця року, передає УНН.
Сьогодні ми зробили ще один важливий крок на шляху до вступу в ЄС, відкривши кластери 2 і 3. Дякую Міхалу Мартіну, Антоніу Кошті, Урсулі фон дер Ляєн і кожній країні – члену Євросоюзу за підтримку
Президент подякував усім, хто воює заради України і працює заради інтересів держави, її європейського майбутнього та безпеки Європи.
Разом ми – сильніша Європа. Важливо, щоб ми всі продовжили цю динаміку й відкрили два останні кластери до кінця року, щоб усі шість переговорних кластерів були відкриті. Україна на це заслуговує. Дякую всім, хто підтримує Україну!
ЄС офіційно відкрив два кластери у перемовинах про вступ України13.10.26, 20:45 • 24779 переглядiв