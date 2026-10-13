ЄС офіційно відкрив два кластери у перемовинах про вступ України

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Європейський Союз офіційно відкрив кластери 2 і 3 у перемовинах про вступ України до ЄС. Про це повідомляє пресслужба ЄС, передає УНН.

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Сьогодні ЄС та Україна зробили ще один важливий крок у процесі вступу, розпочавши переговори щодо так званих кластерів "внутрішній ринок" та "конкурентоспроможність і інклюзивне зростання".

Кластер "внутрішній ринок" охоплює політику ЄС, пов’язану з вільним пересуванням товарів, послуг, працівників та капіталу, а також спільні правила щодо конкуренції, фінансових послуг, корпоративного права та захисту прав споживачів.

Кластер "конкурентоспроможність та інклюзивне зростання" охоплює політику ЄС, пов’язану з економічною конкурентоспроможністю та зростанням, зокрема оподаткування, економічну та монетарну політику, промисловість, цифрову трансформацію, зайнятість, освіту, наукові дослідження та митну справу.

"Сьогодні ми досягли чергової важливої віхи на шляху України до членства в ЄС. Ірландське головування прагне просувати процес вступу України до ЄС. Сьогоднішнє рішення свідчить про стійкість України та її рішучість рухатися вперед у проведенні реформ на тлі надзвичайно складних обставин", - сказав міністр з питань європейських справ Ірландії Томас Бірн.

У ЄС додали, що сьогоднішнє рішення стало продовженням відкриття переговорів щодо кластера зовнішніх відносин у липні 2026 року.

Нагадаємо

Цього тижня Україна очікує нові пакети підтримки від партнерів і відкриття двох кластерів переговорів про вступ до ЄС. Київ готовий до зустрічей зі США та закликає росію долучитися до енергетичного перемир’я.