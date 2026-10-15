росія майже завершила будівництво нової бази для запуску реактивних дронів - Reuters

росія за шість тижнів звела масштабний комплекс для запуску реактивних безпілотників у Ростовській області поблизу України. За даними Reuters, база матиме щонайменше вісім пускових майданчиків і призначена, зокрема, для запуску новітніх російських дронів "Герань-4" та "Герань-5", пише УНН.

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Як свідчать комерційні супутникові знімки, надані Planet Labs та Airbus, ділянка в ростовській області на південному заході росії, яка 31 серпня була порожнім полем, до середи перетворилася на великий комплекс площею приблизно 126 футбольних полів.

Будівництво збіглося зі збільшенням використання росією реактивних ударних безпілотників проти України, якій дедалі складніше перехоплювати швидші апарати, здатні розвивати швидкість до 600 км/год.

Повномасштабна війна триває вже п’ятий рік, і Київ очікує, що цієї зими росія ще більше посилить атаки реактивними безпілотниками та ракетами.

Майк Моннік, засновник і генеральний директор приватної розвідувальної компанії DroneSec, заявив, що зображений на супутникових знімках об’єкт зможе використовуватися для запуску моделей "Герань-4" і "Герань-5" — найновіших російських реактивних безпілотників.

За словами Монніка, на західному краю комплексу видно вісім майданчиків із пусковими напрямними, здатними запускати такі безпілотники. Це доповнить наявну російську мережу щонайменше з 11 стаціонарних пускових майданчиків, які використовуються для атак на Україну.

Швидкість будівництва… демонструє, наскільки легко росія може швидко задіювати вже налагоджені наступальні спроможності - зазначив Моннік.

За його словами, об’єкт виглядає майже завершеним, і до повноцінного введення його в експлуатацію, ймовірно, залишилося кілька тижнів, якщо не менше.

Він займає площу близько 0,9 квадратного кілометра та розташований приблизно за 3,5 км від російської авіабази Міллерово, де базується 31-й гвардійський винищувальний авіаційний полк.

За оцінкою DroneSec, новий майданчик, імовірно, перебуває в зоні прикриття протиповітряної оборони, яку забезпечують системи на авіабазі. Це ускладнює спроби України завдати удару по новому об’єкту.

Як свідчить аналіз Reuters, на двох із восьми пускових майданчиків уже встановили напрямні. Ще на двох майданчиках тривало їхнє спорудження. Інші будівельні роботи також можна було спостерігати із супутників протягом трьох днів цього тижня.

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