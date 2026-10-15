россия почти завершила строительство новой базы для запуска реактивных дронов - Reuters

россия за шесть недель возвела масштабный комплекс для запуска реактивных беспилотников в ростовской области вблизи Украины. По данным Reuters, база будет иметь как минимум восемь пусковых площадок и предназначена, в частности, для запуска новейших российских дронов "Герань-4" и "Герань-5", пишет УНН.

Детали

Как свидетельствуют коммерческие спутниковые снимки, предоставленные Planet Labs и Airbus, участок в Ростовской области на юго-западе России, который 31 августа был пустым полем, к среде превратился в большой комплекс площадью примерно 126 футбольных полей.

Строительство совпало с увеличением использования россией реактивных ударных беспилотников против Украины, которой всё сложнее перехватывать более быстрые аппараты, способные развивать скорость до 600 км/ч.

Полномасштабная война продолжается уже пятый год, и Киев ожидает, что этой зимой россия ещё больше усилит атаки реактивными беспилотниками и ракетами.

Майк Монник, основатель и генеральный директор частной разведывательной компании DroneSec, заявил, что изображённый на спутниковых снимках объект сможет использоваться для запуска моделей "Герань-4" и "Герань-5" — новейших российских реактивных беспилотников.

По словам Монника, на западном краю комплекса видны восемь площадок с пусковыми направляющими, способными запускать такие беспилотники. Это дополнит имеющуюся российскую сеть как минимум из 11 стационарных пусковых площадок, которые используются для атак на Украину.

Скорость строительства… демонстрирует, насколько легко россия может быстро задействовать уже налаженные наступательные возможности - отметил Монник.

По его словам, объект выглядит почти завершённым, и до полноценного ввода его в эксплуатацию, вероятно, осталось несколько недель, если не меньше.

Он занимает площадь около 0,9 квадратного километра и расположен примерно в 3,5 км от российской авиабазы Миллерово, где базируется 31-й гвардейский истребительный авиационный полк.

По оценке DroneSec, новая площадка, вероятно, находится в зоне прикрытия противовоздушной обороны, которую обеспечивают системы на авиабазе. Это усложняет попытки Украины нанести удар по новому объекту.

Как свидетельствует анализ Reuters, на двух из восьми пусковых площадок уже установили направляющие. Ещё на двух площадках продолжалось их сооружение. Другие строительные работы также можно было наблюдать со спутников в течение трёх дней этой недели.

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