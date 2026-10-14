Вартість будівництва за рік зросла на 25%: чи подорожчають квартири та відбудова для українців

В Україні суттєво прискорилося подорожчання будівельних робіт. За даними Державної служби статистики України (Держстату), у серпні 2026 року ціни у будівництві зросли на 25,4% порівняно з аналогічним місяцем минулого року. При цьому найбільше подорожчало зведення нежитлових будівель та інженерних споруд.

Така ситуація створює додаткові ризики для забудовників, інвесторів і реалізації державних проєктів відновлення. Збільшення собівартості будівництва може позначитися на цінах квартир у новобудовах, вартості ремонтів та відновлення пошкодженого внаслідок російських атак житла.

Чому будівельні роботи дорожчають швидше за загальну інфляцію, як змінюються ціни на нерухомість та чи доведеться українцям більше платити за квадратні метри, розбирався УНН.

Як змінилися ціни на будівництво в Україні

За даними Держстату, оприлюдненими 12 жовтня, у серпні 2026 року індекс цін у будівництві становив 101,7% відносно липня. Це означає, що лише за місяць вартість будівельних робіт збільшилася на 1,7%. У річному вимірі зростання виявилося ще суттєвішим. Порівняно із серпнем 2025 року будівництво подорожчало на 25,4%. Для порівняння, у липні річний приріст становив 23,7%, а в червні — 23,1%.

Як бачимо, ціни у галузі зростають з прискореною швидкістю. Причому йдеться про загальну тенденцію, яка охоплює житлове, нежитлове та інженерне будівництво.

Які сегменти будівництва подорожчали найбільше

Подорожчання зафіксували в усіх основних напрямах будівництва. Найбільше за рік зросла вартість робіт зі зведення нежитлових будівель — на 26,4%. В інженерному будівництві ціни підвищилися на 26,1%, а в житловому — на 21,5%. За місяць ціни на будівництво нежитлових об'єктів збільшилися на 2%, інженерних споруд — на 1,6%, житлових будівель — на 1,3%.

Серед окремих видів об'єктів найбільше за серпень подорожчало будівництво транспортної інфраструктури — на 2,1%. Вартість робіт зі спорудження трубопроводів, ліній електронних комунікаційних мереж та електропередачі збільшилася на 1,8%.

За підсумками січня – серпня 2026 року ціни на будівельно-монтажні роботи були загалом на 18% вищими, ніж за відповідний період минулого року. У житловому сегменті приріст становив 15,5%, нежитловому — 18,7%, інженерному — 18,4%.

Для порівняння, за весь 2025 рік ціни на будівельні роботи зросли на 5,8%, у 2024 році — на 7,9%, що на думку переважної більшості аналітиків в галузі свідчить про посилення цінового тиску на галузь, яка одночасно забезпечує нове будівництво, ремонти та відновлення пошкодженої інфраструктури.

Чому будівельні роботи дорожчають

Зростання цін у будівництві суттєво випереджає споживчу інфляцію. У серпні 2026 року річна інфляція становила 8,1%, тоді як будівельні роботи подорожчали на 25,4%.

На собівартість будівельних проєктів зараз можуть впливати одночасно декілька чинників:

Будівельні матеріали. Зміни вартості металу, цементу, бетону, теплоізоляційних матеріалів та інших ресурсів впливають на загальний бюджет будівництва.

Енергоносії. Електроенергія та пальне необхідні для виробництва матеріалів, роботи будівельної техніки й транспортування вантажів.

Логістика. Воєнні ризики, пошкодження транспортної інфраструктури та складніші маршрути постачання можуть збільшувати транспортні витрати.

Оплата праці. Підвищення зарплат і конкуренція за кваліфікованих працівників збільшують витрати підрядних організацій.

При цьому Держстат не визначив конкретно, яку саме частку серпневого подорожчання забезпечив кожен із цих чинників.

Окремої уваги заслуговує ситуація на ринку праці. За даними OLX Робота, медіанна зарплата, яку пропонували роботодавці у вакансіях категорії "Будівництво та облицювальні роботи", у липні 2026 року становила 38 125 грн. Це приблизно на 22% більше, ніж роком раніше.

Для будівельних компаній підвищення усіх цих витрат — на персонал, матеріали та виконання робіт — тягне за собою необхідність переглядати кошториси. Особливо відчутним такий перегляд в сторону підвищення вартості може бути для довгострокових проєктів, бюджети яких формувалися за попередніми цінами.

Чому ціни зростають, а обсяги робіт скорочуються

Попри суттєве подорожчання, будівельний сектор не демонструє відповідного збільшення обсягів виробництва. За даними Держстату, у січні – серпні 2026 року обсяги виробництва будівельної продукції зменшилися на 9,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Вартість виробленої будівельної продукції за цей час становила 156,5 млрд грн.

Найбільше скорочення відбулося у зведенні інженерних споруд — на 13,7%. Житлове будівництво зменшилося на 3,8%, нежитлове — на 6,3%. У серпні обсяги будівництва були на 3,7% меншими, ніж у серпні 2025 року. Водночас порівняно з липнем вони збільшилися на 12,9%.

Причому ситуація в окремих сегментах відрізнялася. У річному вимірі серпневі обсяги житлового будівництва скоротилися на 2,3%, інженерного — на 12,2%. Натомість нежитлове будівництво продемонструвало зростання на 9,8%.

Чи подорожчають квартири для українців

Зростання вартості будівельних робіт створює передумови для подальшого подорожчання житла на первинному ринку. Однак залежність між собівартістю будівництва та ціною продажу квартири не є прямою. Забудовник може частково перекласти додаткові витрати на покупців, зменшити власну прибутковість або переглянути терміни реалізації проєкту. Але наскільки зросте ціна квадратного метра, залежатиме від попиту, конкуренції та фінансового стану конкретної компанії.

Показова тут ситуація на ринку новобудов Києва. За статистикою ЛУН, станом на 13 жовтня 2026 року медіанна стартова ціна квадратного метра в новобудовах економкласу становила близько 40,5 тис. грн. За рік вона зросла лише на 2%. У комфорт-класі квадратний метр коштував приблизно 56,3 тис. грн, що на 17% більше, ніж роком раніше. У бізнес-класі медіанна ціна становила 83,3 тис. грн, продемонструвавши річне зростання на 12%. Тобто, навіть в одному місті різні сегменти нерухомості демонструють неоднакову динаміку.

Ще один приклад — Дніпро, де, за даними ЛУН на початок жовтня, медіанна стартова ціна квадратного метра в новобудовах економкласу за рік знизилася на 5%, тоді як у комфорт-класі зросла на 15%.

Тому здорожчання будівельних робіт на 25,4% автоматично не означає, що покупцям уже доводиться платити за квартири на чверть більше. Однак збереження високої собівартості може створювати додатковий тиск на ціни нових проєктів. До слова, для вторинного ринку вплив буде ще менш прямим, адже там вартість квартир значною мірою визначається попитом, станом житла та його розташуванням.

Як подорожчання будівництва вплине на відбудову України

Зростання цін у будівельній галузі має значення і для комерційних забудовників, і для державних та місцевих замовників, які реалізують проєкти відновлення. Зокрема, йдеться про реконструкцію пошкоджених житлових будинків, шкіл, лікарень, доріг, мостів, систем тепло- та водопостачання, енергетичної інфраструктури.

Якщо бюджет проєкту сформували раніше, а фактичні витрати на виконання робіт зросли, кошторис може потребувати перегляду. За обмеженого фінансування це створює ризик затримок або необхідності змінювати черговість виконання робіт. Наприклад, якщо громада планувала відновити декілька об'єктів за визначений обсяг коштів, подорожчання будівництва може зменшити кількість робіт, які вдасться профінансувати в межах початкового бюджету.

Додатковим викликом залишається необхідність забезпечувати прозорість витрат. За умов значного коливання цін особливого значення набувають перевірка кошторисів, обґрунтування вартості матеріалів і контроль за використанням бюджетних коштів.

В Україні здорожчало будівництво: як це вплине на людей, які відновлюють власне житло

Подорожчання будівельних робіт може впливати й на домогосподарства, які ремонтують пошкоджені квартири або відбудовують приватні будинки. У такому випадку додаткові витрати виникають через зміну цін на матеріали, обладнання, доставлення та роботу будівельників.

Особливо чутливим це питання для власників житла, які користуються програмою державної компенсації єВідновлення. За інформацією офіційного порталу програми, компенсація за пошкоджене житло може становити до 200 тис. грн на дрібний ремонт, до 350 тис. грн на капітальний ремонт квартири та до 500 тис. грн на капітальний ремонт приватного будинку. Конкретну суму визначають за встановленою процедурою залежно від характеру пошкоджень. Якщо фактична вартість необхідних робіт перевищуватиме погоджений розмір компенсації, власники можуть зіткнутися з потребою шукати додаткове фінансування.

Тому під час планування відновлення житла важливо орієнтуватися на актуальні кошториси та реальну вартість конкретних робіт.

Чого очікувати від будівельного ринку найближчим часом

Експерти наразі одностайні: подальша динаміка цін у будівництві залежатиме насамперед від вартості матеріалів та енергоносіїв, доступності кваліфікованих працівників, логістики, безпекової ситуації та можливостей фінансування. Якщо витрати підрядників продовжать збільшуватися, це підтримуватиме тиск на бюджети нових проєктів і може поступово відображатися на вартості житла. Але варто пам'ятати й про те, що обмежений попит не завжди дозволяє забудовникам повністю перекладати додаткові витрати на покупців. У таких умовах компанії можуть стримувати підвищення цін, пропонувати розтермінування або відкладати початок нових проєктів.

Для державної відбудови ключовим питанням залишатиметься співвідношення між обсягами доступного фінансування та реальною вартістю робіт. Наразі українська будівельна галузь перебуває у складній ситуації: вартість виконання робіт зростає, тоді як загальні обсяги будівництва скорочуються. Для економіки це створює додаткове навантаження на інвестиційні та відновлювальні проєкти. Для українців — ризик поступового збільшення витрат на придбання нового житла та проведення ремонтів.

Нагадаємо

Раніше УНН писав про те, як війна змінила карту будівництва в Україні.