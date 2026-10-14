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Стоимость строительства за год выросла на 25%: подорожают ли квартиры и восстановление для украинцев

Киев • УНН

 • 93537 просмотра

В августе строительные работы подорожали на 25,4% за год, а объемы за январь–август сократились на 9,9%. Это усиливает давление на цены жилья и восстановление.

Стоимость строительства за год выросла на 25%: подорожают ли квартиры и восстановление для украинцев

В Украине существенно ускорилось подорожание строительных работ. По данным Государственной службы статистики Украины (Госстата), в августе 2026 года цены в строительстве выросли на 25,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. При этом больше всего подорожало строительство нежилых зданий и инженерных сооружений. 

Такая ситуация создает дополнительные риски для застройщиков, инвесторов и реализации государственных проектов восстановления. Увеличение себестоимости строительства может отразиться на ценах квартир в новостройках, стоимости ремонтов и восстановления жилья, поврежденного в результате российских атак.

Почему строительные работы дорожают быстрее общей инфляции, как меняются цены на недвижимость и придется ли украинцам больше платить за квадратные метры, разбирался УНН.

Как изменились цены на строительство в Украине

По данным Госстата, опубликованным 12 октября, в августе 2026 года индекс цен в строительстве составил 101,7% по отношению к июлю. Это означает, что всего за месяц стоимость строительных работ увеличилась на 1,7%. В годовом измерении рост оказался еще  более существенным. По сравнению с августом 2025 года строительство подорожало на 25,4%. Для сравнения, в июле годовой прирост составлял 23,7%, а в июне — 23,1%.

Как видим, цены в отрасли растут ускоренными темпами. Причем речь идет об общей тенденции, охватывающей жилищное, нежилищное и инженерное строительство.

Какие сегменты строительства подорожали больше всего

Подорожание зафиксировали по всем основным направлениям строительства. Больше всего за год выросла стоимость работ по возведению нежилых зданий — на 26,4%. В инженерном строительстве цены повысились на 26,1%, а в жилищном — на 21,5%. За месяц цены на строительство нежилых объектов увеличились на 2%, инженерных сооружений — на 1,6%, жилых зданий — на 1,3%.

Среди отдельных видов объектов больше всего за август подорожало строительство транспортной инфраструктуры — на 2,1%. Стоимость работ по сооружению трубопроводов, линий электронных коммуникационных сетей и электропередачи увеличилась на 1,8%.

По итогам января – августа 2026 года цены на строительно-монтажные работы в целом были на 18% выше, чем за соответствующий период прошлого года. В жилищном сегменте прирост составил 15,5%, нежилом — 18,7%, инженерном — 18,4%.

Для сравнения, за весь 2025 год цены на строительные работы выросли на 5,8%, в 2024 году — на 7,9%, что, по мнению подавляющего большинства аналитиков отрасли, свидетельствует об усилении ценового давления на отрасль, которая одновременно обеспечивает новое строительство, ремонты и восстановление поврежденной инфраструктуры.

Почему строительные работы дорожают

Рост цен в строительстве существенно опережает потребительскую инфляцию. В августе 2026 года годовая инфляция составляла 8,1%, тогда как строительные работы подорожали на 25,4%.

На себестоимость строительных проектов сейчас могут одновременно влиять несколько факторов:

  • Строительные материалы. Изменение стоимости металла, цемента, бетона, теплоизоляционных материалов и других ресурсов влияет на общий бюджет строительства.
    • Энергоносители. Электроэнергия и топливо необходимы для производства материалов, работы строительной техники и транспортировки грузов.
      • Логистика. Военные риски, повреждение транспортной инфраструктуры и более сложные маршруты поставок могут увеличивать транспортные расходы.
        • Оплата труда. Повышение зарплат и конкуренция за квалифицированных работников увеличивают расходы подрядных организаций.

          При этом Госстат не определил конкретно, какую именно долю августовского подорожания обеспечил каждый из этих факторов.

          Отдельного внимания заслуживает ситуация на рынке труда. По данным OLX Работа, медианная зарплата, которую предлагали работодатели в вакансиях категории "Строительство  и облицовочные работы", в июле 2026 года составляла 38 125 грн. Это примерно на 22% больше, чем годом ранее. 

          Для строительных компаний повышение всех этих расходов — на персонал, материалы и выполнение работ — влечёт за собой необходимость пересматривать сметы. Особенно ощутимым такой пересмотр в сторону повышения стоимости может быть для долгосрочных проектов, бюджеты которых формировались по прежним ценам.

          Почему цены растут, а объёмы работ сокращаются

          Несмотря на существенное удорожание, строительный сектор не демонстрирует соответствующего увеличения объёмов производства. По данным Госстата, в январе – августе 2026 года объёмы производства строительной продукции уменьшились на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость произведённой строительной продукции за это время составила 156,5 млрд грн.

          Наибольшее сокращение произошло в строительстве инженерных сооружений — на 13,7%. Жилищное строительство уменьшилось на 3,8%, нежилое — на 6,3%. В августе объёмы строительства были на 3,7% меньше, чем в августе 2025 года. При этом по сравнению с июлем они увеличились на 12,9%.

          Причём ситуация в отдельных сегментах различалась. В годовом измерении августовские объёмы жилищного строительства сократились на 2,3%, инженерного — на 12,2%. В то же время нежилое строительство продемонстрировало рост на 9,8%.

          Подорожают ли квартиры для украинцев

          Рост стоимости строительных работ создаёт предпосылки для дальнейшего удорожания жилья на первичном рынке. Однако зависимость между себестоимостью строительства и ценой продажи квартиры не является прямой. Застройщик может частично переложить дополнительные расходы на покупателей, сократить собственную прибыльность или пересмотреть сроки реализации проекта. Но то, насколько вырастет цена квадратного метра, будет зависеть от спроса, конкуренции и финансового состояния конкретной компании.

          Показательна здесь ситуация на рынке новостроек Киева. Согласно статистике ЛУН, по состоянию на 13 октября 2026 года медианная стартовая цена квадратного метра в новостройках экономкласса составляла около 40,5 тыс. грн. За год она выросла лишь на 2%. В комфорт-классе квадратный метр стоил примерно 56,3 тыс. грн, что на 17% больше, чем годом ранее. В бизнес-классе медианная цена составляла 83,3 тыс. грн, продемонстрировав годовой рост на 12%. То есть даже в одном городе разные сегменты недвижимости демонстрируют неодинаковую динамику.

          Ещё один пример — Днепр, где, по данным ЛУН на начало октября, медианная стартовая цена квадратного метра в новостройках экономкласса за год снизилась на 5%, тогда как в комфорт-классе выросла на 15%.

          Поэтому удорожание строительных работ на 25,4% автоматически не означает, что покупателям уже приходится платить за квартиры на четверть больше. Однако сохранение высокой себестоимости может создавать дополнительное давление на цены новых проектов. К слову, для вторичного рынка влияние будет ещё менее прямым, поскольку там стоимость квартир в значительной степени определяется спросом, состоянием жилья и его расположением.

          Как удорожание строительства повлияет на восстановление Украины

          Рост цен в строительной отрасли имеет значение и для коммерческих застройщиков, и для государственных и местных заказчиков, реализующих проекты восстановления. В частности, речь идёт о реконструкции повреждённых жилых домов, школ, больниц, дорог, мостов, систем тепло- и водоснабжения, энергетической инфраструктуры.

          Если бюджет проекта сформировали ранее, а фактические расходы на выполнение работ выросли, смета может потребовать пересмотра. При ограниченном финансировании это создаёт риск задержек или необходимости менять очередность выполнения работ. Например, если община планировала восстановить несколько объектов за определённый объём средств, удорожание строительства может уменьшить количество работ, которые удастся профинансировать в рамках первоначального бюджета.

          Дополнительным вызовом остаётся необходимость обеспечивать прозрачность расходов. В условиях значительных колебаний цен особое значение приобретают проверка смет, обоснование стоимости материалов и контроль за использованием бюджетных средств.

          В Украине подорожало строительство: как это повлияет на людей, которые восстанавливают собственное жильё

          Удорожание строительных работ может влиять и на домохозяйства, которые ремонтируют повреждённые квартиры или восстанавливают частные дома. В таком случае дополнительные расходы возникают из-за изменения цен на материалы, оборудование, доставку и работу строителей.

          Особенно чувствителен этот вопрос для владельцев жилья, которые пользуются программой государственной компенсации єВідновлення. По информации официального портала программы, компенсация за повреждённое жильё может составлять до 200 тыс. грн на мелкий ремонт, до 350 тыс. грн на капитальный ремонт квартиры и до 500 тыс. грн на капитальный ремонт частного дома. Конкретную сумму определяют по установленной процедуре в зависимости от характера повреждений. Если фактическая стоимость необходимых работ будет превышать согласованный размер компенсации, владельцы могут столкнуться с необходимостью искать дополнительное финансирование.

          Поэтому при планировании восстановления жилья важно ориентироваться на актуальные сметы и реальную стоимость конкретных работ.

          Чего ожидать от строительного рынка в ближайшее время

          Эксперты сейчас единодушны: дальнейшая динамика цен в строительстве будет зависеть прежде всего от стоимости материалов и энергоносителей, доступности квалифицированных работников, логистики, ситуации с безопасностью и возможностей финансирования. Если расходы подрядчиков продолжат увеличиваться, это будет поддерживать давление на бюджеты новых проектов и может постепенно отражаться на стоимости жилья. Но стоит помнить и о том, что ограниченный спрос не всегда позволяет застройщикам полностью перекладывать дополнительные расходы на покупателей. В таких условиях компании могут сдерживать повышение цен, предлагать рассрочку или откладывать начало новых проектов.

          Для государственного восстановления ключевым вопросом будет оставаться соотношение между объёмами доступного финансирования и реальной стоимостью работ. В настоящее время украинская строительная отрасль находится в сложной ситуации: стоимость выполнения работ растёт, тогда как общие объёмы строительства сокращаются. Для экономики это создаёт дополнительную нагрузку на инвестиционные и восстановительные проекты. Для украинцев — риск постепенного увеличения расходов на приобретение нового жилья и проведение ремонтов.

          Напомним 

          Ранее УНН писал о том, как война изменила карту строительства в Украине.  

          Александра Василенко

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