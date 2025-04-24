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Бен Аффлек рассказал, почему дети критикуют его фильмы, говоря: "Это ужасно!"

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Бен Аффлек рассказал, почему дети критикуют его фильмы, говоря: "Это ужасно!"

Киев • УНН

 • 2926 просмотра

Бен Аффлек рассказал, что его дети Вайолет, Серафина и Сэмюэл строго оценивают его работы в кино, откровенно выражая свою критику во время просмотра фильмов.

Бен Аффлек рассказал, почему дети критикуют его фильмы, говоря: "Это ужасно!"

Дети Бена Аффлека - 19-летняя Вайолет, 16-летняя Серафина и 13-летний Сэмюэль - не скрывают критического отношения к некоторым фильмам голливудской звезды, заявляя прямо об этом Аффлеку во время совместного просмотра. Так, было с рядом художественных работ, к которым имеет отношение экс-муж Лопес.

Передает УНН со ссылкой на Page Six.

Голливудский актер Бен Аффлек сказал зрителям "Джимми Киммел Live!" (популярное в США вечернее ток-шоу), что его дети Вайолет, Серафине и Сэмюэлу "не цензурируют свою критику"

Они сидят рядом со мной, смотрят фильм и во время просмотра говорят: "Это ужасно". Я имею в виду, это ужасно. Зачем ты это сделал?

- объяснил реакцию своих детей Аффлек.

Обладатель многочисленных кинонаград: трех "Золотых Глобусов", двух "Оскаров" пошутил, что подростки могли бы по крайней мере "дождаться" окончания фильма, прежде чем "поджаривать" его.

Аффлек также рассказал Джимми Киммелу, какой именно конкретный фильм, трио его потомков раскритиковало. По словам голливудской звезды речь шла об "Армагеддоне". Во время пандемии COVID-19, дети вместе с отцом выясняли смотреть ли его и, по словам Аффлека, фильм Майкла Бэя, его дети назвали "глупым".

Все дети были дома [во время карантина], и я сказал: "Эй, давайте посмотрим фильм

- вспоминал Аффлек

Почти сразу это было такое: "Что? Что это? … Вы шутите?"

- рассказал он в эфире Jimmy Kimmel.

Впоследствии его сын сказал: "Это не имеет смысла", - продолжил Аффлек.

Это фильм не основан на логике! Это не один из критериев, по которым мы создавали это!

- попытался объяснить Аффлек. 

Затем звезда фильма "Перл-Харбор" выяснил, что его дети являются фанатами его последнего проекта, премьера которого состоится в ближайшие дни.

"Им понравилось", - отметил он. Аффлек признался, что сначала думал, что в их неожиданной похвале есть какой-то "подвох".

Что? Вам действительно понравилось?

- спросил актер. 

Да, это было хорошо

- сказали дети актера. 

При этом дети вроде бы были шокированы, как звездному папе повезло, и произошел какой-то волшебный случай. Потому что они ему сказали, что он сделал это  хорошо!

Напомним

Дженнифер Лопес недовольна частыми публикациями фотографий Бена Аффлека с Дженнифер Гарнер. Бывшие супруги проводят много времени вместе после развода Аффлека с Лопес.

Бывшие супруги Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер вместе отпраздновали день рождения сына Сэмюэля на пейнтболе. Папарацци зафиксировали их теплые объятия и возможный флирт во время празднования.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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