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Сенатор США пригрозив росії новими санкціями: "якщо не прийме рішення про чесний, міцний мир"

Київ • УНН

 • 372 перегляди

Сенатор Ліндсі Грем заявив про готовність США запровадити додаткові санкції проти росії, якщо кремль не погодиться на справедливий мир з Україною. Він запропонував двопартійний законопроєкт із вторинними митами.

Сенатор США пригрозив росії новими санкціями: "якщо не прийме рішення про чесний, міцний мир"

Сенатор Сполучених Штатів Америки (США) від Республіканської партії Ліндсі Грем висловися про готовність законодавців погодити додаткові санкції проти росії. Обмеження можуть запровадити, якщо кремль відмовиться від "гідного і справедливого" миру з Україною. Про це інформує УНН із посиланням на Twitter-акаунт (X) американського політика.

Деталі

У суботу, 26 квітня, у своїй публікації у соцмережі Х сенатор Ліндсі Грем подякував президенту США та його команді "за наполегливу роботу, спрямовану на те, щоб гідно й справедливо завершити війну в Україні - яка була спричинена варварським вторгненням путіна".

Крім того, американський політик запропонував додаткові санкції "проти путінської росії". За його словами, він подав двопартійний законопроєкт, який уже "має майже 60 співавторів".

Що стосується додаткових санкцій проти путінської росії, у мене є двопартійне законодавство з майже 60 співавторами, яке запровадить вторинні мита для будь-якої країни, яка купує російську нафту, газ, уран або інші продукти

- йдеться у дописі сенатора США.

"Сенат готовий рухатися в цьому напрямку і зробить це переважною більшістю, якщо росія не прийме рішення про чесний, справедливий і міцний мир", - додав Ліндсі Грем.

Нагадаємо

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаПолітика
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