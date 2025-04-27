Сенатор США пригрозил россии новыми санкциями: "если не примет решение о честном, прочном мире"

Сенатор Соединенных Штатов Америки (США) от Республиканской партии Линдси Грэм высказался о готовности законодателей согласовать дополнительные санкции против россии. Ограничения могут ввести, если кремль откажется от "достойного и справедливого" мира с Украиной. Об этом информирует УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт (X) американского политика.

Детали

В субботу, 26 апреля, в своей публикации в соцсети Х сенатор Линдси Грэм поблагодарил президента США и его команду "за упорную работу, направленную на то, чтобы достойно и справедливо завершить войну в Украине - которая была вызвана варварским вторжением путина".

Кроме того, американский политик предложил дополнительные санкции "против путинской россии". По его словам, он подал двухпартийный законопроект, который уже "имеет почти 60 соавторов".

Что касается дополнительных санкций против путинской россии, у меня есть двухпартийное законодательство с почти 60 соавторами, которое введет вторичные пошлины для любой страны, покупающей российскую нефть, газ, уран или другие продукты - говорится в заметке сенатора США.

"Сенат готов двигаться в этом направлении и сделает это подавляющим большинством, если россия не примет решение о честном, справедливом и прочном мире", - добавил Линдси Грэм.

Напомним

Дональд Трамп заявил, что война в Украине - вина Байдена. Он выразил сомнение, что путин хочет остановить войну, учитывая недавние обстрелы гражданских объектов.

Трамп заявил, что у него есть "собственный крайний срок" для мирного соглашения с Украиной