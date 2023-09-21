Зеленський прибув до Вашингтона: анонсував важливі переговори на тлі очікувань його зустрічі з Байденом
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський анонсував на четвер, 21 вересня, важливі переговори у Вашингтоні і вказав, що серед топ-питань - ППО, пише УНН.
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"Сьогодні важливі переговори у Вашингтоні. ППО для України – серед топових питань", - зазначив Зеленський.
Його заява з'явилася на тлі повідомлень про очікувану зустріч 21 вересня із президентом США Джо Байденом.
У соцмережі X Зеленський уточнив, що разом з першою леді Оленою Зеленською уже прибув до Вашингтона.
Деталі
"Цієї ночі російські терористи завдали чергового масованого удару. Зокрема, по інфраструктурі. Більшість ракет збито. Але тільки більшість. Не всі. Я вдячний рятувальникам, які миттєво розпочали ліквідацію наслідків улучань. Дякую й кожній країні, яка вже надала Україні протиракетні системи. Працюємо, щоб повністю позбавити росію терористичного потенціалу. Маємо прийти до цього результату", - зазначив Президент.
"Більше ППО. Більше санкцій. Більше підтримки для українських воїнів на передовій. Російський терор повинен програти", - вказав Зеленський.