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Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине

Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 325 млн долларов. Об этом он сообщил во время выступления, пишет УНН.

Цитата

"Я сегодня согласовал новый пакет помощи, содержащий больше артиллерии, снарядов, противотанкового оружия. И также на следующей неделе первые танки Абрамс будут доставлены в Украину", - сказал Байден.

Также президент США подчеркнул, что первые танки Abrams на следующей неделе поступят в Украину.

Детали

К пакету помощи добавили:

  • ракеты ПВО АИМ-9М;
  • дополнительные боеприпасы HIMARS;
  • системы ПВО Avenger;
  • пулеметы калибра 150-мм для противодействия беспилотным летательным системам;
  • 155 артиллерийских снарядов, в том числе кассетных;
  • артиллерийские снаряды калибра 105-мм;
  • ракеты TOW;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • 59 легких тактических автомобилей;
  • взрывные боеприпасы для уборки помех;
  • запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Как и предупреждали ранее, в пакет помощи не добавили тактические ракетные комплексы ATACMS. 

Напомним

Президент США Джо Байден поздравил президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете. Зеленский отметил, что постоянный диалог США и Украины свидетельствует о том, что страны являются союзниками.

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