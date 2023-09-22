Байден пообещал Зеленскому предоставить небольшую партию ракет ATACMS - NBC

Детали

Официальные лица, которые не были уполномочены говорить публично, не сказали, когда будут доставлены ракеты или когда будет сделано публичное объявление.

В течение нескольких месяцев Украина запрашивала армейскую тактическую ракетную систему, известную как ATACMS, которая даст Киеву возможность поражать цели на расстоянии около 180 миль.

Представители оборонного ведомства заявили, что США не имеют большого запаса избыточных ATACMS, которые имеют больше полезной нагрузки, чем традиционная артиллерия, чтобы предоставить Украине. Кроме того, некоторые в Вашингтоне сопротивлялись поставкам оружия из-за опасений, что это расширит войну с россией.

Представитель Конгресса сказал, что до сих пор продолжаются дебаты о типе ракет, которые будут отправлены, и сколько их будет доставлено в Украину. Они добавили, что страны Восточной Европы уже передали Украине значительные части своих запасов оружия.

Ранее

Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 325 млн долларов.

Однако за несколько часов до этого заявления, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что президент США Джо Байден решил, что пока не будет предоставлять ATACMs Украине.