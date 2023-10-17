ATACMS cебе показали: Зеленський підтвердив передачу та застосування американських ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підтвердив передачу та застосування американських ракет ATACMS, передає УНН.
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"... наші домовленості з президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно. ATACMS себе показали", - повідомив Зеленський під час вечірнього звернення.
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Як повідомила The Wall Street Journal, у вівторок Україна могла вперше використати ракети ATACMS, які в обмеженій кількості таємно отримала від США.