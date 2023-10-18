Угроза для складов и авиации рф: ISW оценили влияние ATACMS на поле боя
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Наличие у Украины ракет ATACMS скорее всего, заставит россиян рассредоточить авиационные средства и отвести часть самолетов на аэродромы дальше от линии фронта. Также угроза складам с боеприпасами заставит выбирать между их укреплением и рассредоточением складов по всей оккупированной Украине. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW), передает УНН.
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«Удары (Украиной – ред.) системами ATACMS по оперативно значимым российским аэродромам в Украине, скорее всего, заставят российское командование рассредоточить авиационные средства и отвести часть самолетов на аэродромы дальше от линии фронта», - говорится в сообщении.
Аналитики также отмечают, что вероятное рассредоточение российской авиации на аэродромах оккупированной территории Украины и передислокация авиационных средств дальше от линии фронта, вероятно, нарушит поддержку российской авиацией оборонительных усилий и локальных наступательных операций.
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«Передислокация самолетов на аэродромы, расположенные дальше в тылу, вероятно, повлияет на время пребывания российской авиации для поддержки операций. Вероятно, это будет особенно важным для российских вертолетов, которые действовали на относительно небольших участках линии фронта в течение длительного периода времени, чтобы сдерживать наступательные механизированные украинские силы в начале контрнаступления в июне и июле 2023 года», - отмечают аналитики.
Аналитики также считают, что рассредоточение авиационных средств на большем количестве аэродромов также, вероятно, создаст для воздушно-космических сил (ВКС) россии большие проблемы с координацией и обеспечением.
«Прибытие ракет большой дальности ATACMS также представляет значительную угрозу для российских складов боеприпасов в тыловых районах и, вероятно, заставит российское командование выбирать между укреплением существующих складов или дальнейшим рассредоточением складов по всей оккупированной Украине», - говорится в сообщении.
Дополнение
Во вторник Украина впервые использовать ракеты ATACMS, которые в ограниченном количестве тайно получила от США.